🔵 CONFERENCIA DEL BCE (EN DIRECTO)

- El BCE sube los tipos de interés por primera vez en casi tres años
- Christine Lagarde afirma que la guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionarias significativas
- Las previsiones de inflación se revisan al alza, mientras que las de crecimiento se reducen
- La subida de la inflación sigue impulsada por la energía
- El BCE sube los tipos de interés por primera vez en casi tres años
- Christine Lagarde afirma que la guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionarias significativas
- Las previsiones de inflación se revisan al alza, mientras que las de crecimiento se reducen
- La subida de la inflación sigue impulsada por la energía
El Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés en 25 puntos básicos (tipo de depósito: 2,25%), la primera subida en casi tres años. La presidenta Christine Lagarde está a punto de tomar la palabra en Fráncfort para comentar la decisión y presentar las nuevas previsiones macroeconómicas para la eurozona. Tras el comunicado, habrá una sesión estándar de preguntas y respuestas.
Puntos clave de Christine Lagarde (BCE)
Inflación y guerra en Oriente Medio
La guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionarias significativas. Lagarde subraya que la decisión de subir tipos es robusta en un amplio abanico de escenarios, tanto sobre la evolución del conflicto como sobre la duración del shock energético.
Previsiones
Las previsiones de inflación se revisan al alza:
-
2026: 3%
-
2027: 2,3%
-
2028: 2%
El crecimiento se revisa a la baja:
-
2026: 0,8%
-
2027: 1,2%
-
2028: 1,5%
Crecimiento económico
La guerra está lastrando la actividad económica. Las encuestas apuntan a una desaceleración, especialmente en servicios. El mercado laboral sigue siendo robusto, pero la demanda de trabajo se está debilitando, lo que afecta a la confianza de los hogares.
Respuesta fiscal
La respuesta fiscal al shock energético debe ser:
-
selectiva,
-
temporal,
-
adaptada,
y no debe extenderse más allá de la duración del shock, para evitar tensiones en las finanzas públicas.
Inflación
La subida de la inflación sigue impulsada por la energía (+10,9% en abril). La inflación alimentaria se moderó al 2%.
Sin embargo, la inflación subyacente (HICP core) subió al 2,5% en mayo, el nivel más alto desde abril de 2025.
Las encuestas muestran que las empresas aún planean subir precios. La inflación volvería al objetivo a mediados de 2027.
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