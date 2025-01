¿Conseguirá Swatch recuperar la confianza de los inversores?

Swatch Group (UHR.CH) está cayendo casi un 3% en la sesión de hoy tras anunciar unos resultados muy inferiores a los esperados para 2024. Curiosamente, al principio de la sesión, las acciones de la empresa perdían casi un 7,5%, pero la escala de la venta masiva fue limitada después de que el sentimiento en el amplio mercado europeo mejorara, y la propia empresa presentó además previsiones relativamente optimistas para el nuevo año. Sin embargo, cumplirlas no será fácil, ya que la empresa se ve lastrada por el débil crecimiento de las ventas en China, de donde procede gran parte de sus ingresos. Este es el segundo año consecutivo con salidas de efectivo libre negativas. Los resultados del ejercicio 2024 estuvieron muy por debajo de las expectativas, lo que llevó a un recorte de dividendos de más del 30%. Estas cifras pueden limitar un poco la confianza de los inversores en ausencia de una rápida mejora empresarial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos de 2024 de Swatch Beneficio operativo 304 millones de CHF, -74% interanual, estimado 557,5 millones de CHF

Beneficio operativo de relojes y joyas 410 millones de CHF, estimado 635,1 millones de CHF

Beneficio operativo de sistemas electrónicos 12 millones de CHF, estimado 14,9 millones de CHF

Margen operativo 4,5% vs. 15,1% interanual, estimado 8,19%

Margen operativo de relojes y joyas 6,4%, estimado 9,44%

Margen operativo de sistemas electrónicos 3,6%, estimado 4,07%

Ventas netas 6.740 millones de CHF, estimado 6.990 millones de CHF

Ventas netas de relojes y joyas 6.420 millones de CHF, estimado 6.730 millones de CHF

Ventas netas de sistemas electrónicos 330 millones de CHF, estimado 326 millones de CHF

Ventas a tipos de cambio constantes -12,2%, estimado -9,57%

Beneficio neto CHF 219 millones, estimado en 383,3 millones de CHF Comentarios de Swatch Se espera una evolución positiva de las ventas en moneda local en 2025 , basada en las buenas ventas registradas en diciembre fuera de China, así como en los nuevos productos previstos en todos los segmentos de precios.

, basada en las buenas ventas registradas en diciembre fuera de China, así como en los nuevos productos previstos en todos los segmentos de precios. La demanda en China seguirá siendo bastante limitada. Se espera que los hábitos y comportamientos sigan cambiando, lo que abrirá muchas nuevas oportunidades para las marcas bien posicionadas.

En 2025, Swatch Group espera mejoras significativas en las ventas, los resultados operativos y el flujo de caja. Las acciones de la compañía cotizan en sus niveles más bajos desde 2019. Fuente: xStation

