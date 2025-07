Las acciones de Acerinox suben más de un 1% en la sesión de hoy del Ibex 35. Los títulos de la multinacional española, especializada en acero inoxidable y aleaciones de alto rendimiento, están reaccionando positivamente a las últimas declaraciones de su CEO, Bernardo Velázquez, que en una entrevista con Bloomberg ha afirmado que la compañía está considerando una posible incursión en Wall Street. Esta posible salida al mercado bursátil estadounidense, que todavía está en fase exploratoria, buscaría capitalizar el creciente peso de su negocio en Norteamérica y mejorar su visibilidad entre inversores internacionales. Acerinox apunta a Wall Street Tras la adquisición en febrero de 2024 de Haynes International, una firma estadounidense centrada en el sector aeroespacial y de defensa, Acerinox ha reforzado su presencia en Estados Unidos, donde ya obtiene más del 52% de sus ingresos totales. Esta operación, valorada en más de 740 millones de euros, ha marcado un antes y un después en la trayectoria de la compañía, que ahora contempla nuevas vías para maximizar su valor en los mercados financieros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bernardo Velázquez, CEO de Acerinox, ha señalado en una entrevista con Bloomberg que la cotización en Wall Street permitiría a la compañía acceder a una base inversora más amplia y beneficiarse de los altos múltiplos que disfrutan empresas similares en Estados Unidos. Según sus palabras, el mercado español no refleja adecuadamente el potencial de la compañía. "Desde 2018, los múltiplos que han obtenido las empresas estadounidenses similares a la nuestra han sido significativamente más altos, por lo que una operación exitosa crearía valor para la empresa", ha afirmado. ¿Doble cotización o salto definitivo? Aunque la salida a Wall Street no está cerrada, Acerinox estaría barajando varias opciones: desde una doble cotización en España y Estados Unidos (dual listing), hasta una oferta pública de acciones exclusivamente en el mercado estadounidense. La clave para esta posbile salida, que no es definitiva, está en consolidar primero la integración de Haynes, lo que podría llevar al menos dos años. Aun así, el desembarco de Acerinox en Wall Street supondría no solo un movimiento financiero, sino también una declaración de intenciones sobre su ambición internacional. Actualmente, Acerinox ya tiene presencia en Estados Unidos mediante ADRs, pero estos instrumentos presentan limitaciones frente a una cotización directa, como una menor liquidez. Además, por política de las gestoras, muchos fondos indexados no están obligados a incluir los ADRs dentro de su cartera de inversión. Desde XTB, pensamos que esta operación tendría sentido, dado el peso que Estados Unidos tiene en las cuentas de Acerinox. Cotizar en el mercado americano abriría la puerta a la compañía a cotizar en algunos índices y le permitiría generar valor para sus accionistas, tanto por la vía estas posibles inclusiones como por la de los múltiplos. No obstante, para esta posible salida aún queda mucho, por lo que todavía es pronto para analizar el impacto en profundidad. De hecho, la compañía podría optar por cotizar en diferentes bolsas, tal y como hace Ferrovial, u optar, finalmente, por quedarse en España Las acciones de Acerinox se disparan Las declaraciones de Velázquez han tenido eco inmediato en el mercado, donde las acciones de Acerinox cotizan hoy con una subida cercana al 1,50%. En las últimas sesiones, además, las acciones de Acerinox han mostrado una tendencia alcista, impulsadas no solo por los comentarios de su posible salida al parqué estadounidense, sino también por el respaldo de entidades como Citigroup, que la semana pasada le otorgó un potencial de revalorización cercano al 38% y elevó su precio objetivo desde los 14 hasta los 14,50 euros por título. El precio de las acciones de Acerinox sube un 14% en lo que va de año y hasta un 5% en esta misma semana, superando la resistencia de los 11 euros, una cota no vista desde hace 5 semanas. Fuente : Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

