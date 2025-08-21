Continúan las correcciones en el Nasdaq 100

El Nasdaq 100 sigue corrigiendo en la sesión de hoy y a la espera aún de que mañana Powell hable en Jackson Hole. Los mercados están tensos en esta semana de agosto por lo que pueda llegar a decir el presidente de la Reserva Federal después de que tras la última reunión de la FED los datos de empleo hayan empeorado y la presión por bajar tipos se haya incrementado. Entre tanto, el sector tecnológico está pesando negativamente en el Nasdaq 100.

Incertidumbre en el Nasdaq 100

Aunque hoy algunas de las 7 Magníficas si que se anotan subidas, como es el caso de Alphabet, el Nasdaq 100 sigue sin un impulsor claro que le impulse en esta semana. Todas las miradas siguen puestas en la política monetaria de Estados Unidos y el foco en los tipos de interés. Normalmente las declaraciones como la que hará Powell mañana no suelen desvelar nada especial, pero aún así el mercado sigue atento a estos eventos.

En la parte baja de la tabla destacan las acciones de Intel, que se dejan casi un 2% y achacan los rumores sobre una posible ampliación de capital a descuento. La compañía sigue en una situación complicada en una industria dominada por otros operadores, pero la nueva directiva está intentando reorientar la estrategia.

Por otro lado, también las acciones de Meta caen más de un 1%, con la directiva paralizando las contrataciones del area de IA en lo que en teoría es un parón planificado. Recordemos que los últimos fichajes de Meta han sido muy comentados por las grandes sumas que está empezando a pagar la compañía.

El Nasdaq 100 sube un 10% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB Gráfico diario del Nasdaq 100Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.