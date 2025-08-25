Correcciones en los índices europeos

El discurso de Jerome Powell en Jackson Hole desató la euforia en los índices bursátiles el pasado viernes. Sin embargo, hoy los índices europeos corrigen parte de este impulso. El Dax 40 cae un 0,35% intradía mientras que el Eurostoxx 50 cede un 0,45%.

Informes macroeconómicos de hoy El índice IFO de clima empresarial muestra un aumento significativo, superando las expectativas. Actualmente se sitúa en 89, frente a los 88,6 y 87 esperados en las expectativas anteriores. Esto supone el mayor aumento en dos años. El índice de expectativas registra un aumento aún mayor, pasando de 90,8 en junio a 91,6 puntos en agosto. A pesar de las numerosas preocupaciones, la economía europea está cobrando impulso.

Christine Lagarde, en sus últimas declaraciones, afirma que el mercado laboral europeo ha gestionado muy bien el impacto y sugiere que lo peor ya ha pasado.

Moody's rebaja la calificación crediticia de Austria ante la preocupación por el creciente déficit presupuestario.

El mercado de opciones favorece cada vez más la valoración del euro frente al dólar. Europa ha puesto fin al ciclo de recortes de tipos de interés sin una desaceleración económica drástica ni un deterioro del mercado laboral. Mientras tanto, la presión sobre la Reserva Federal para que acelere y profundice su ciclo de recortes de tipos es cada vez mayor. Cotización del Dax 40 La situación técnica del índice es bastante tensa. En el intervalo de un día, el precio se encuentra en un momento crucial. La zona en torno a 24.320 representa el límite inferior del canal ascendente. El promedio de la EMA 50, en las inmediaciones, ofrece soporte adicional para esta tendencia. Si la tendencia alcista actual no se mantiene, es probable que se consolide en el rango de 23.500 a 24.650. Las caídas adicionales podrían estar protegidas por otra zona de soporte entre 23.500 y 23.000, definida por los mínimos locales y reforzada adicionalmente por el promedio de la EMA 100. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Noticias corporativas europeas Valneva (VLA.FR), fabricante francés de vacunas, perdió la licencia de uno de sus productos en EE. UU., lo que resultó en una caída de más del 20% en bolsa, anulando todas las subidas de la semana pasada.

Ørsted (ORSTED.DK) cede un 15% debido a un conflicto con la administración presidencial sobre la construcción de aerogeneradores cerca de Rhode Island.

El deterioro del sentimiento hacia las energías renovables provoca una caída de casi el 4% en las acciones del fabricante de aerogeneradores Vestas (VWS.DK).

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.