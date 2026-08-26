- YMTC ya es el tercer mayor proveedor mundial de memoria NAND, demostrando el rápido avance de China, aunque todavía está lejos de amenazar el dominio de Samsung y SK Hynix.
- Su creciente producción, posible expansión con Apple y objetivo de liderar el mercado para 2027 podrían convertirla en un rival cada vez más importante para los líderes del sector.
- YMTC ya es el tercer mayor proveedor mundial de memoria NAND, demostrando el rápido avance de China, aunque todavía está lejos de amenazar el dominio de Samsung y SK Hynix.
- Su creciente producción, posible expansión con Apple y objetivo de liderar el mercado para 2027 podrían convertirla en un rival cada vez más importante para los líderes del sector.
Los titulares son contundentes. La empresa china YMTC ha ascendido al tercer puesto mundial en envíos de memoria NAND, superando a la japonesa Kioxia. Ya han surgido comentarios que apuntan a que el dominio de Corea del Sur en el mercado de las memorias está bajo amenaza y que el futuro de la NAND podría estar en manos de China. Sin embargo, todavía existe una brecha significativa entre ocupar el tercer puesto en volumen de envíos y representar una amenaza real para Samsung o SK Hynix.
YMTC, la empresa china que busca competir con Samsung y SK Hynix
YMTC ha logrado, sin duda, avances importantes. En el segundo trimestre, la empresa china representó el 14% de los envíos mundiales de NAND, frente al 25% de Samsung y el 22% de SK Hynix y Solidigm conjuntamente. YMTC superó a Kioxia en términos de volumen de envíos, pero en términos de ingresos todavía ocupó únicamente el quinto puesto, por detrás de Micron y Kioxia. Esta distinción es importante porque demuestra que la empresa china actualmente vende un gran volumen de memoria, pero todavía no ha conseguido establecer una posición comparable en los segmentos de mayor valor del mercado.
También es importante no analizar el mercado de las memorias como si todos los chips fueran iguales. Los mayores fabricantes llevan tiempo destinando parte de su capacidad de producción a soluciones más avanzadas y rentables. En este sentido, las memorias DRAM y HBM, utilizadas en centros de datos y en infraestructuras de inteligencia artificial, tienen especial importancia. La demanda de estos productos es actualmente enorme y su contribución a los resultados financieros de los mayores fabricantes continúa aumentando.
Aun así, la NAND sigue siendo un mercado muy importante. Este tipo de memoria se utiliza en teléfonos inteligentes, ordenadores, unidades SSD y muchos otros dispositivos. Es precisamente el segmento en el que YMTC tiene mucho más margen para seguir creciendo, especialmente si consigue aumentar sus ventas internacionales. Apple podría convertirse aquí en un cliente muy importante, ya que la compañía está probando productos de memoria chinos y buscando formas de diversificar su cadena de suministro. Si YMTC consigue acceder a una mayor parte de la cadena de suministro de Apple, podría acelerar significativamente su crecimiento.
Esto no cambia el hecho de que la industria de las memorias requiere unas inversiones enormes. Construir plantas de fabricación cuesta miles de millones de dólares, desarrollar cada nueva generación tecnológica exige un gasto continuo y aumentar la producción no garantiza que puedan mantenerse unos márgenes elevados. Por tanto, YMTC podría ser capaz de aumentar rápidamente su cuota del mercado NAND, pero convertir ese crecimiento en una posición comparable a la de Samsung o SK Hynix será mucho más difícil.
¿Representa YMTC una amenaza?
La posición actual de YMTC todavía no representa una amenaza para el dominio de Samsung y SK Hynix. Sin embargo, demuestra algo igualmente importante: China es capaz de entrar en la élite mundial de la NAND, ampliar rápidamente su producción y ganar gradualmente cuota de mercado a empresas que han controlado este segmento durante años.
Esto, por sí solo, constituye un acontecimiento importante. YMTC quiere ir aún más lejos y, según diversas informaciones, tiene previsto luchar por el primer puesto mundial a finales de 2027. Se espera que su próxima oferta pública de acciones recaude alrededor de 5.000 millones de dólares para financiar la expansión de la producción y la investigación.
También merece la pena analizar el panorama general. China ya no se limita a intentar copiar las tecnologías occidentales. Está construyendo sus propias empresas, sus propias fábricas y su propio ecosistema tecnológico. YMTC es uno de los mejores ejemplos de este proceso. China puede seguir varios años por detrás de los líderes mundiales en algunas de las tecnologías más avanzadas, pero esa brecha ya no parece una barrera que Pekín sea incapaz de superar.
Y precisamente por eso, el ascenso de YMTC al tercer puesto es más significativo de lo que podría sugerir por sí sola la cifra del 14%. Todavía no anuncia el fin del dominio de Samsung o SK Hynix. Lo que demuestra es que la industria china de semiconductores es capaz de aumentar progresivamente su escala, conquistar segmentos adicionales del mercado y aprovechar los enormes recursos que Pekín está destinando al desarrollo de tecnología nacional.
Para Samsung, SK Hynix y Micron, esto todavía no es motivo para entrar en pánico. Sin embargo, sí es otra señal que no puede ignorarse. Si YMTC mantiene su ritmo actual, la batalla por el tercer puesto que estamos viendo hoy podría ser tan solo el comienzo de una lucha mucho más amplia por el control del mercado de las memorias.
Cotización de las acciones de Samsung
El Ibex 35 recupera el ritmo
APERTURA EN EE. UU.: El petróleo revierte las caídas pese a las garantías de Trump, mientras Wall Street espera el veredicto de Nvidia
Las acciones de Meta suben con fuerza después llegar un acuerdo con la fiscalía
Previa de Nvidia: superar las expectativas por poco será una decepción
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.