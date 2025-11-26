¿Cuáles son los puntos clave del presupuesto presentado en Reino Unido?

La Ministra de Hacienda ha presentado la mayor parte de su presupuesto, y la reacción del mercado ha sido moderadamente positiva. Tras un repunte inicial, el mercado de bonos se muestra receptivo a la idea de un margen fiscal mayor de lo esperado para el Reino Unido, los rendimientos de los bonos son más bajos en toda la curva y la libra ha alcanzado máximos del día frente al dólar.

La libra es una de las divisas más fuertes en el mercado Forex del G10 en estos momentos, lo que sugiere que la Ministra de Hacienda ha superado un obstáculo importante con este Presupuesto y que sus medidas tienen credibilidad fiscal entre los inversores por ahora.

Por supuesto, la confianza sigue siendo frágil, el gasto seguiría siendo moderado y el crecimiento podría ser menor de lo previsto, lo que obligaría al gobierno a endeudarse más, ya que no se incluyeron medidas concretas para recortar el gasto en este presupuesto. Sin embargo, los 22.000 millones de libras de margen fiscal han sido una gran ventaja para Reeves, ya que el mercado de bonos celebra su audaz decisión de aumentar drásticamente el fondo de reserva del gobierno.

Los mercados bursátiles reaccionan al Presupuesto

El mercado bursátil critica con mayor vehemencia el presupuesto de la Ministra de Hacienda. Si bien el FTSE 100 y el FTSE 350 cotizan al alza, algunos sectores se encuentran bajo el peso de la creciente presión fiscal del Reino Unido.

Las constructoras de viviendas han visto caer sus precios bursátiles, ya que el impuesto a las mansiones preocupa a los inversores sobre el futuro del mercado inmobiliario. El nuevo impuesto a las mansiones no entrará en vigor hasta 2028 y podría ser revocado por futuros gobiernos, por lo que el impacto en las constructoras podría ser efímero. Las acciones de consumo también cotizan a la baja, ya que la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta podría lastrar el gasto.

El aumento del gasto público, incluido el gasto social, puede ser un trago amargo para los contribuyentes. Sin embargo, podría calmar a los inquietos parlamentarios laboristas de izquierdas, que seguramente no podrán pedir más en los próximos meses. Habrá que ver si esto realmente sucede, ya que la Ministra de Hacienda no goza de gran popularidad dentro de su propio partido. Si ha frenado las demandas de los parlamentarios laboristas, es posible que no necesite volver a pedir más impuestos el año que viene, lo que también podría tener un efecto positivo en los mercados.

Amplia ofensiva fiscal de Reeves

Otras medidas en este Presupuesto incluyen la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta durante tres años más, mayores impuestos al juego, un aumento del 2% en el tipo impositivo sobre los dividendos y un impuesto a las mansiones sobre propiedades con un valor superior a 2 millones de libras, que se aplicará en forma de recargo al impuesto municipal.

Sin embargo, este impuesto no entrará en vigor hasta 2028. También habrá un impuesto por kilómetro para vehículos eléctricos e híbridos, que tampoco entrará en vigor hasta 2028. Al concentrar parte de su amplia gama de subidas de impuestos, la Ministra de Hacienda elevará la carga fiscal del Reino Unido a un nuevo récord del 38% del PIB para el final de esta legislatura, frente al 34% de este año.

El aumento del endeudamiento a corto plazo no asusta a los mercados

Sin embargo, el gobierno planea aumentar el gasto en la enorme cantidad de 11.800 millones de libras para el final de esta legislatura. Curiosamente, las subidas de impuestos incluidas en este presupuesto entrarán en vigor más tarde. La Oficina de Presupuesto (OBR) prevé que las medidas fiscales ascenderán a 26.100 millones de libras para 2029-2030, con solo 700 millones de libras recaudadas en el próximo ejercicio fiscal.

Esto significa que el endeudamiento debe aumentar a corto plazo, y la OBR prevé que este alcance los 138.300 millones de libras para 2025/26, frente a su previsión original de 117.700 millones de libras. El endeudamiento ascenderá a 112.000 millones de libras para 2026/27, 15.000 millones de libras más de lo previsto. Solo la previsión para 29/30 prevé una disminución del endeudamiento a 67.900 millones de libras, frente a la previsión inicial de 74.000 millones de libras.

En general, el gobierno puede estar eludiendo grandes recortes de gastos; sin embargo, está impulsando el gasto mediante aumentos de impuestos y no recurriendo al crédito. Esto es positivo para el mercado de bonos, pero podría representar un grave problema para los contribuyentes y afectar aún más la popularidad del gobierno. Si bien la Ministra de Hacienda puede estar fuera de peligro inmediato, aún se encuentra en una situación inestable que podría generar volatilidad política. Presentó este presupuesto con un índice de aprobación similar al de Kwasi Kwarteng tras presentar el minipresupuesto en 2022.

La OBR predice que el crecimiento de la renta real se detendrá por completo

Las perspectivas de crecimiento son desalentadoras. Aunque la previsión del PIB se ha revisado al alza para este año, disminuye en los próximos ejercicios mientras las previsiones de inflación de la OBR también han aumentado. La congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta y el estancamiento del crecimiento salarial debido al aumento de las cotizaciones patronales a la seguridad social significan que el crecimiento de la renta real se detendrá por completo para 2027-2028. Esto es preocupante y podría amenazar las previsiones de crecimiento de la OBR si el consumo se ve afectado, y es difícil prever que no ocurra. Rachel Reeves ha declarado hoy desde su tribuna que su gobierno destinaría más dinero a los bolsillos de los trabajadores, afirmación que la OBR cuestiona.

Otras medidas de este presupuesto incluyen el seguro nacional por sacrificio salarial, las contribuciones a pensiones superiores a 2.000 libras anuales y las asignaciones de las cuentas ISA (cuotas de jubilación individuales) se modificaron como se esperaba. Sin embargo, los pensionistas no se verán obligados a invertir en acciones. La asignación de las cuentas ISA se mantendrá en 20.000 libras hasta abril de 2027. Posteriormente, los pensionistas podrán conservar la totalidad de su asignación, mientras que los jóvenes deberán invertir 8.000 libras de su asignación en acciones.



Alivio para los mercados financieros tras un presupuesto tardío



Los mercados financieros respiran aliviados ahora que este presupuesto interminable ha concluido. Al duplicar su margen fiscal respecto al año pasado, es posible que Rachel Reeves haya salvado su puesto y le haya dado más tiempo al gobierno. Por supuesto, la verdadera prueba será si la economía puede recuperarse tras la debilidad de los últimos trimestres. Esta amplia redada fiscal sobre los trabajadores podría acabar siendo un obstáculo.