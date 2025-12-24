El Ibex 35 no quiere sustos antes de la Navidad

La sesión bursátil transcurre con menor actividad debido al cierre de las bolsas de Alemania, Italia y Suiza, mientras que otros índices como el Cac 40 (+0,1%), el FTSE 100 (-0,25%) o el Ibex 35 operan con un horario más corto. El Ibex 35 concluye la jornada muy cerca de los 17.200 puntos.



El sector del acero destaca especialmente, con ArcelorMittal y Acerinox liderando la sesión. Ambas compañías continúan beneficiándose del impulso alcista tras un sólido 2025, en el que han logrado mejorar sus resultados frente a ejercicios anteriores. En este tramo final del año, el interés del mercado se desplaza hacia valores cíclicos de calidad, con parte del capital moviéndose desde el sector tecnológico hacia compañías industriales antes de la publicación de los resultados del tercer trimestre. Al notable comportamiento de las acereras españolas en lo que va de año (ArcelorMittal +78% y Acerinox +24%) se suma la ventaja competitiva de aquellas con fuerte presencia en Norteamérica, especialmente Acerinox y su filial “North American Stainless”, favorecidas por los nuevos aranceles al acero impulsados por Donald Trump.



La nota negativa del día la pone Indra, que retrocede un 1% tras una lógica toma de beneficios. En 2025 la compañía se ha consolidado como la gran protagonista del selectivo español, acumulando una revalorización del 170% en el año.



En el mercado de materias primas, el oro se aproxima a un nuevo récord en los 4.500 dólares y la plata supera ya los 72 dólares. También destacan el paladio y el platino, que han mostrado un comportamiento muy favorable en las últimas sesiones. El cobre, por su parte, marca hoy un máximo histórico tras avanzar un 1,5%. En Asia, se han dado a conocer las actas de la última reunión del Banco de Japón, donde se confirma que continuará la senda de subidas de tipos. El organismo insiste en su enfoque “dependiente de los datos” y en la necesidad de vigilar de cerca los riesgos geopolíticos.

