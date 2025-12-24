El Ibex 35 abre muy cerca de los 17.200 puntos

Inicio de sesión marcado por una disminuida volatilidad debido a unos menores volumenes de negociación. El día de Nochebuena empieza con una tenue subida del 0,07% en el Ibex 35, que hoy ofrecerá negociación bursátil únicamente hasta las 14:00. El resto de índices europeos ofrece rendimientos similares.

Empresas que más suben del Ibex 35

Grifols lidera la sesión dentro del Ibex 35 recuperando parte de las caídas de ayer y con la vista puesta en la cadena de valor de Grifols Egypt (plasma, fraccionamiento y hemoderivados). Se espera que este proyecto actúe como uno de los catalizadores decisivos para el 2026 de la farmacéutica, pese a que la volatilidad de las últimas sesiones continuará hasta que se disipen las dudas que quedan tras su crisis reputacional.

Empresas que más bajan del Ibex 35

IAG es el farolillo rojo de la jornada dentro del selectivo, en una recogida de beneficios tras subir un 32% durante el 2025. La aerolínea apunta a un cierre de año un 5% por debajo de su próximo objetivo bursátil, la resistencia de los 5 euros por título. Por otro lado, el sector bancario sufre ligeras caídas tras los buenos datos de ayer en EE. UU., que aportan más confianza al equipo económico de Donald Trump para exigir una política de tipos bajos a la Fed durante 2026 con el objetivo de seguir favoreciendo a la economía.

