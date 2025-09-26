El calendario económico para el final de la semana es particularmente interesante. Se espera que la información más importante se publique en la segunda mitad del día. La atención se centrará principalmente en los datos sobre el PCE y los ingresos en Estados Unidos. Desde la perspectiva de las futuras decisiones de la Fed, los datos del PCE tendrán el mayor impacto hoy. Calendario económico detallado: 09:00, España – Datos del PIB: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil PIB (t/t) (T2): previsión 0,7%; anterior 0,6%

PIB (a/a): previsión 2,8%; anterior 2,8% 14:30, Estados Unidos – Informe sobre el gasto del consumidor estadounidense: Gasto del consumidor (m/m): previsión 0,5%; anterior 0,5%

PCE subyacente (m/m): previsión 0,2%; anterior 0,3%

PCE (m/m): previsión 0,3%; anterior 0,2%

PCE subyacente (a/a): previsión 2,9%; anterior Anterior: 2,9%

PCE (interanual): pronóstico: 2,7%; anterior: 2,6% 14:30, Canadá – Datos del PIB: PIB de julio: pronóstico: 0,1%; anterior: -0,1% 15:00, Estados Unidos – Discurso del presidente de la Reserva Federal de Richmond (Tom Barkin) 16:00, Estados Unidos – Informe de la Universidad de Michigan Índice de la Universidad de Michigan: pronóstico: 55,4; anterior: 58,2

Expectativas de inflación a corto plazo: pronóstico: 4,8%; anterior: 4,8%

Expectativas de inflación a largo plazo: pronóstico: 3,9%; anterior: 3,5% 19:00, Estados Unidos – Recuento de plataformas petrolíferas en EE. UU. 19:00, Estados Unidos – Discurso público de la gobernadora de la Reserva Federal (Michelle Bowman)

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.