Datos macro fuertes en EE. UU.: El Nasdaq 100 se acerca a los 26.000 puntos

Los datos del mercado inmobiliario estadounidense publicados hoy sorprendieron al alza. Los precios de la vivienda subieron un 0,6% m/m frente al 0,3% esperado y el 0,4% previo, mientras que los precios en las 20 mayores áreas metropolitanas de EE. UU. mostraron un aumento del 1,4% interanual frente al 1,2% previsto y el 1,3% anterior. Además, el cambio semanal de empleo ADP se situó en 7.500 puestos, frente a los 8.000 previos. Ahora la atención se centra en el índice del Conference Board y en el índice regional de la Fed de Richmond, ambos previstos para las 16:00. El índice Nasdaq 100 está subiendo antes de la apertura del mercado estadounidense y se acerca al nivel clave de 26.000 puntos. Nasdaq 100 Fuente: xStation5

