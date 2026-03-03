El conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel frente a Irán está haciendo mella en el mercado. Sin embargo, uno de los índices más afectados está siendo el Ibex 35. En este artículo os contamos: 1. Por qué el Ibex 35 está sufriendo tanto impacto. 2. Qué escenario esperamos desde el Equipo de Análisis de XTB España

¿Por qué el Ibex 35 está sufriendo tanto el conflicto en Oriente Medio?

El selectivo español es uno de los índices que más está sufriendo el conflicto en Oriente Medio y cae más de un 6% en apenas dos días. De hecho, a medida que avanza la sesión de hoy las caídas se recrudecen. No es que en otros índices europeos no veamos descensos, pero son más moderados que en el Ibex 35. Incluso a pesar de que Estados Unidos está directamente implicada en el conflicto, la sesión de ayer terminó plana.

El problema del Ibex 35

Uno de los principales impactos que puede sufrir España es un incremento de los precios de la energía que vuelvan a provocar despuntes en una inflación que todavía no está en el 2%. Aunque la dependencia de España del tráfico del estrecho pueda no ser tan elevada como en otros países, igualmente es sensible a las subidas de precios en los mercados mundiales y si el conflicto se prolonga podríamos ver impacto en nuestra economía. Pero más allá del impacto concentrado en nuestro país, la realidad es que las compañías del Ibex 35 tienen un importante componente global. Sin embargo, son valores por lo general cíclicos a los que hay que sumarles una prima geopolítica global.

La banca es uno de los sectores que más está sufriendo. Esto se debe a que el sector bancario es muy sensible a la demanda de crédito, y esta demanda a su vez podría reducirse si los consumidores ven un panorama geopolítico más complicado, tratando de controlar gastos y más aún el apalancamiento. A esto se le suma que entidades como BBVA tienen exposición a países dependientes energéticamente como Turquía, que además muestra una importante debilidad fiscal. Además, el sector ya estaba cotizando a múltiplos muy exigentes, con un PER forward más de un 30% por encima de su media de los últimos 3 años, lo que le hacía más sensible a la incertidumbre del mercado.

Las energéticas del Ibex 35 también están sufriendo. Excluyendo Repsol, que se beneficia de unos altos precios del petróleo y podrá disfrutar temporalmente de mayores márgenes, el resto de compañías energéticas están teniendo fuertes descensos. En este caso, es probable que se esté produciendo una fuerte venta de estos activos para acumular liquidez. Aunque un despunte de los precios de la electricidad podría beneficiar a priori a estas empresas, también podría desincentivar el consumo y causar una contención del gasto de los consumidores. Además, también hay que sumarle que valores como Solaria o Acciona tuvieron fuertes subidas la semana pasada, por lo que muchos inversores están tomando beneficios.

Por otro lado, tenemos a los valores ligados al transporte o el consumo global, como IAG, Puig o Inditex. Este tipo de empresas dependen en gran medida de los costes del transporte. En el caso de IAG, los costes del combustible representan el 25% de sus costes operativos y aunque la cobertura en el corto plazo pueda ascender hasta el 75%, un fuerte repunte puede tener un serio impacto en la cuenta de resultados. Además, en este caso particular se suma la menor tendencia a viajar por parte de los consumidores y las rutas canceladas temporalmente. Otras empresas como Inditex o Puig dependen de que los costes del transporte no se disparen, ya que son compañías globales que como Inditex necesitan transportar ágilmente sus productos, y como Puig que desde Europa distribuye al resto del mundo.

En definitiva, el problema del Ibex 35 es que a la incertidumbre global, se le añade su carácter cíclico y problemas particulares de algunos valores.

Dicho esto, se está produciendo una venta masiva de activos e incluso los yields de la renta fija estatal o los precios del oro están cayendo, en lo que vemos como una fuerte acumulación de liquidez para protección frente a la incertidumbre.

Escenario contemplado desde el Equipo de Análisis de XTB España

Aunque es muy difícil de prever cómo van a avanzar este tipo de conflictos, creemos que la presión sobre el estrecho de Ormuz se concentrará solo en las primeras semanas de la guerra, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel son medidos para desgastar las fuerzas del régimen de manera eficiente. Esto debería provocar que Irán concentre sus esfuerzos en defender sus enclaves más importantes, y no tanto en retener el tráfico marítimo. De hecho, sus “aliados” políticos más fuertes, como China o Rusia, tampoco se verían especialmente beneficiados de este bloqueo. Sobre todo China, que recibe alrededor de la mitad de sus importaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Pensamos que los precios del petróleo pueden alcanzar los 100 dólares el barril en el corto plazo, pero nuestro escenario principal es que el conflicto se resolverá en gran medida en el primer mes y las presiones en el estrecho no deberían durar más de 2 semanas. De lo contrario, el impacto en la economía mundial sería bastante serio, sobre todo en términos inflacionarios. Con nuestro escenario central, los repuntes de precios deberían ser momentáneos y el crecimiento perdido a nivel mundial sería moderado.