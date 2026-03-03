Ethereum vive un momento de alta volatilidad en un contexto técnico frágil tras varios meses de caídas, posiciones muy apalancadas en derivados y el shock geopolítico por la escalada bélica Estados Unidsos e Israel vs Irán, lo que está provocando ventas forzadas y rebotes rápidos en su precio.

Causas del incremento de la volatilidad en Ethereum

El precio de Ethereum cayó un 18% durante el mes de febrero, y acumula varios cierres mensuales en rojo, con el precio perdiendo la cota de 2.000 dólares y cotizando muy por debajo de sus medias móviles de 50 y 100 días. El soporte de los 1.900 dólares se sitúa justo por debajo de un rango en el que sobresalen las zonas de liquidación que explican la sensación de “dientes de sierra” en intradía.

A esto se suma que en febrero hubo salidas relevantes de ETFs sobre Ethereum y ventas de grandes tenedores, configurando una fase en la que se aumenta la volatilidad a corto plazo sin destruir el caso de inversión a medio plazo.

Impacto del conflicto en Oriente Medio

El detonante de la última oleada de volatilidad del Ethereum ha sido la escalada militar iniciada este pasado fin de semana en Oriente Medio. El conflicto parece estar lejos de resolverse mientras los ataques de represalia se suceden.

Como suele ocurrir en estos episodios, los activos de riesgo sufren, con el precio del Ethereum cayendo más de un 5% intradía, liquidando numerosas posiciones ante el aumento del miedo.

Actualmente hay un flujo de salida desde algunas criptomonedas y otros activos de riesgo mientras se aprecia el dólar y se fortalecen activos refugio como el oro. Al mismo tiempo, el conflicto alimenta el riesgo de choque en oferta de petróleo (Irán clave en producción y estrecho de Ormuz), lo que refuerza el temor a repuntes de inflación y prolongación de políticas monetarias restrictivas, un entorno históricamente adverso para activos como ETH.

Sentimiento mixto en el precio del Ethereum

A medio y largo plazo, el sentimiento es más constructivo: grandes inversores e instituciones mantienen exposición y se observa acumulación por parte de holders de largo plazo, lo que sugiere confianza en el activo pese a la corrección. El mercado sigue viendo valor estructural pero está en modo defensivo ante el ruido macro y geopolítico.

Todo ello se produce después de que Ethereum haya corregido más de un 60% desde el máximo histórico de agosto de 2025 cerca de 4.950 dólares, magnitud de caída que suele atraer opiniones de “activo infravalorado” pero también aumenta la presión psicológica sobre los tenedores de largo plazo.

¿Qué podemos esperar del precio del Ethereum?

Casi todos los escenarios a corto plazo parten de una premisa: el camino de Ethereum en marzo depende más de la macro y del riesgo geopolítico que de los fundamentales cripto.

Mientras persista la incertidumbre sobre las consecuencias del conflicto en Oriente Medio y sobre su efecto en petróleo, comercio mundial, inflación y política de tipos, el mercado de Ethereum seguirá dependiendo de los titulares, con movimientos bruscos ante cualquier noticia sobre represalias o sanciones.

El mercado contempla una mejora del apetito por riesgo, con extensiones potenciales hacia la franja 2.500‑3.000 dólares en el mes de marzo, sólo si el conflicto bélico finaliza antes de las ya célebres 5 semanas citadas por Trump.

Precio del Ethereum

Por el lado bajista, los soportes clave a vigilar para el precio del Ethereum se encuentran en los 1.900 dólares y 1.800 dólares: su pérdida en un contexto de nueva oleada de ventas forzadas y escalada bélica podría abrir la puerta a otra pata bajista significativa.

El entorno actual implica: