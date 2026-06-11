  
Invertir implica riesgos.
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14:49 · 11 de junio de 2026

Datos mixtos del PPI en EE. UU., solicitudes de desempleo al alza

14:30 – Inflación del productor en EE. UU. (mayo)

PPI m/m: 1,1% (Esperado: 0,7%; Anterior: 1,1%) → lectura claramente inflacionaria

PPI y/y: 6,5% (Esperado: 6,4%; Anterior: 5,7%) → por encima del consenso, presión inflacionaria persistente

Core PPI m/m: 0,4% (Esperado: 0,5%; Anterior: 0,7%) → por debajo de lo esperado, señal desinflacionaria

Core PPI y/y: 4,9% (Esperado: 5,4%; Anterior: 4,9%) → muy por debajo del consenso, lectura favorable para activos de riesgo

14:30 – Solicitudes de desempleo

Initial Jobless Claims: 229k (Esperado: 220k; Anterior: 225k) → mercado laboral algo más débil

Continuing Jobless Claims: 1.795k (Esperado: 1.780k; Anterior: 1.771k) → condiciones laborales ligeramente más blandas

Gráfico del EUR/USD

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