Débiles informes macro en China

Los datos del IPC de mayo en China apuntan a una caída ligeramente más suave de la inflación interanual de lo esperado. El IPC cayó un simbólico -0,1%, frente a las previsiones del -0,2% y al -0,1% del mes anterior. En términos mensuales, el IPC disminuyó un -0,2%, tras un aumento previo del 0,1%.

Los precios al productor (IPP) en China cayeron más bruscamente de lo esperado en mayo, con una caída interanual del -3,3% frente a las previsiones del -3,2% y del -2,7% en abril. Sin emabrgo, el índice Hang Seng sube un 1,3% intradía. La Encuesta de Observadores de la Economía de Japón resultó ligeramente mejor de lo esperado, con un resultado de 44,4, superando las previsiones de 43,9 y subiendo desde el 42,6 anterior. El acuerdo comercial con EE. UU. sigue sin resolverse. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los futuros de los índices estadounidenses bajan ligeramente, con una caída del 0,2% el lunes por la mañana, tras el repunte del viernes pasado que impulsó al S&P 500 por encima de los 6.000 puntos, su nivel más alto desde febrero.

La confianza europea es algo más débil, con los futuros de los principales índices registrando pérdidas moderadas. Otros mercados

El EUR/USD avanza un 0,2%, cotizando por encima de 1,142, impulsado por la debilidad generalizada del dólar. La volatilidad en las materias primas agrícolas es baja, aunque el tono general es positivo. Por su parte, el Bitcoin se mantiene estable en torno a los 105.500 dólares.

En el mercado energético, el gas natural ha bajado más del 1%, mientras que el petróleo se mantiene prácticamente sin cambios, cotizando cerca de los 66 dólares por barril. Los metales preciosos avanzan: La plata supera los 36 dólares por onza y el platino extiende su impulso, subiendo más del 2% hasta los 1.200 dólares por onza.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.