Declaraciones de Musalem, de la Fed, sobre la economía estadounidense y los aranceles 🗽

Conclusiones clave Los aranceles siguen impactando en la economía, según Musalem.

Musalem advierte sobre la incertidumbre económica.

Alberto Musalem, miembro de la Reserva Federal de EE. UU., comentó hoy sobre las condiciones económicas del país y el efecto de los aranceles. A continuación, los puntos más destacados de sus declaraciones: Declaraciones de Musalem, de la Fed Los aranceles no parecen trasladarse al sector servicios .

El poder adquisitivo sigue siendo un problema para muchos estadounidenses.

Los efectos de los aranceles continuarán sintiéndose en la economía hasta mediados del próximo año .

Los impactos arancelarios aún se filtran en la actividad económica .

Es prematuro anticipar lo que sucederá en las reuniones del FOMC después de octubre.

Estamos en un momento particularmente incierto.

No tomo decisiones basadas en un solo dato , especialmente en el contexto actual de cierres gubernamentales.

Veo un margen limitado antes de que los recortes de tasas vuelvan la política monetaria más expansiva.

La Fed no debe seguir una trayectoria predefinida , sino adoptar un enfoque equilibrado .

Podría apoyar otro recorte de tasas si aumentan los riesgos para el empleo y la inflación se mantiene contenida. Fuente: xStation5

