Navega hacia tu jubilación con XTB e Invesco

El envejecimiento poblacional del país, el progresivo aumento del coste de vida y las últimas reformas de las pensiones de jubilación no solo amenazan la sostenibilidad de nuestro sistema, sino que también generan dudas sobre si estas prestaciones serán suficientes para mantener nuestro estilo de vida previo al momento de la jubilación. Construir un colchón financiero que sirva como complemento a esta prestación se ha vuelto vital para afrontar el retiro con tranquilidad, pero son muchos los españoles que abandonan el mercado sin una base sólida de ahorro. Para dar respuesta a esta necesidad, XTB e Invesco han unido fuerzas para lanzar «Navegando hacia tu jubilación», una iniciativa diseñada para fomentar una planificación de la jubilación temprana e informada entre las generaciones intermedias en España.

Navegando hacia tu jubilación, la guía de XTB e Invesco para fomentar el ahorro

“Navegando hacia tu jubilación” es una guía interactiva completamente gratuita que cuenta con dos módulos principales, con los que se busca ofrecer a los usuarios una panorámica clara sobre los riesgos que enfrentan de cara a la jubilación.

En el primero, los usuarios deberán incluir su edad, su género y los gastos medios que tienen mes a mes en partidas clave como la alimentación, la vivienda o el ocio. A partir de esta información, la guía les mostrará el porcentaje estimado de sus gastos futuros esperados que cubrirán sus pensiones, así como las cantidades que necesitarán para mantener su nivel de vida actual, la cuantía estimada de su pensión de jubilación y qué necesitarían ahorrar para cubrir todos sus gastos .

. En el segundo, los usuarios recibirán información exacta sobre cuánto deberían ahorrar mes a mes para complementar su pensión, en función de tres escenarios: uno conservador, uno moderado y uno agresivo. La herramienta, además, les mostrará la diferencia de ahorro entre acumular el dinero en el banco y gestionar activamente sus ahorros.

Esta iniciativa fue presentada en un encuentro con la prensa por Javier Urones, Chief Business Developer en XTB, y Macarena Velasco, Senior ETF Director en Invesco, quienes subrayaron la creciente importancia de complementar las pensiones públicas mediante un ahorro disciplinado y a largo plazo.

La generación NEM: el grupo más vulnerable a la reforma de pensiones

Los problemas de jubilación de España afectan especialmente a los ciudadanos de entre 30 y 50 años, un grupo poblacional bautizado como ‘Generación NEM’ (‘Not Enough Money’).

La ‘Generación NEM’ son personas que, pese a cotizar durante décadas, podrían no disponer de ingresos suficientes para mantener su nivel de vida en el retiro dado los problemas que afronta actualmente el país, es decir, el envejecimiento acelerado de la población, la inestabilidad del mercado laboral, la pérdida de poder adquisitivo derivada del incremento del coste de vida y las reformas del sistema público de pensiones, que amenazan con una reducción progresiva de la tasa de reemplazo.

La ‘Generación NEM’ se enfrenta a un sistema más sostenible, pero previsiblemente menos generoso en términos de prestaciones futuras. El informe ‘Generación NEM: el riesgo silencioso de una jubilación insuficiente para las generaciones intermedias en España’, elaborado por XTB, pone el foco en los riesgos que enfrenta este grupo poblacional, promoviendo nuevas alternativas de ahorro que puedan ayudar a este grupo poblacional a generar unos ingresos complementarios a su pensión de jubilación.

Los problemas de la ‘Generación NEM’ y la iniciativa ‘Navegando hacia tu jubilación’ han sido protagonistas de nuestro último seminario especial en directo, en el que nuestro analista, Manuel Pinto, y Macarena Velasco, de Invesco, desgranaron los puntos clave de la compleja situación que afrontan los españoles. Tanto el seminario como la guía de ahorro y el informe sobre la generación NEM están disponibles de forma gratuita en nuestra página web. Descúbrelos y averigua cuánto necesitas ahorrar para mantener tu nivel de vida en la jubilación. ¡No te lo pierdas!