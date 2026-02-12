Invertir en robots: la próxima gran oportunidad en bolsa

- La robótica humanoide puede convertirse en una industria multimillonaria en las próximas décadas.
Hace unas semanas, Elon Musk volvía a insistir en que los robots humanoides terminarán formando parte de la vida cotidiana en los próximos años. Puede sonar a ciencia ficción, pero es coherente con su hoja de ruta.
Tesla planea comenzar la comercialización progresiva de Optimus, con un coste estimado cercano a los 20.000 dólares por unidad una vez alcance escala. Hablamos de robots con embodied AI: sistemas que entrenan en entornos virtuales y ejecutan tareas en el mundo físico
Morgan Stanley habla de un mercado potencial de hasta 25 billones de dólares hacia 2040–2050, dependiendo del escenario. RBC proyecta cientos de millones de unidades vendidas anualmente en las próximas décadas. UBS estima una población global de hasta 300 millones de robots humanoides en 2050. Las cifras son agresivas. Pero también lo eran las de los coches eléctricos hace diez años. La pregunta ya no es si los robots llegarán: la cuestión es quién va a ganar dinero con ellos.
¿Cómo invertir en robots? Empresas con las que ganar exposición en el sector
1. Los protagonistas visibles: alto riesgo, alto potencial
Tesla es el caso más visible. Su robot humanoide Optimus aún no genera ingresos significativos, pero el mercado empieza a valorarlo como una opción estratégica de largo plazo.
El propio Musk insiste en que el futuro de la empresa pasa por los robotaxis y los robots humanoides, aunque eso implique aumentar el gasto de capital y tensionar el flujo de caja en el corto plazo. El riesgo es evidente: hoy se paga por una promesa futura. Si la ejecución es sólida, el potencial es enorme; si no, la valoración puede ajustarse con fuerza.
En China, XPeng sigue una estrategia parecida, combinando vehículos eléctricos con robótica humanoide. La valoración es más baja, pero también lo es su escala y capacidad financiera.
2. Los ganadores silenciosos: automatización industrial
Lejos del foco mediático, compañías como ABB, Fanuc o Kuka llevan décadas monetizando la automatización industrial. No necesitan convencer al mercado de que el futuro será robótico: ya venden productividad hoy.
Para poner cifras sobre la mesa, la división de robótica de ABB generó cerca de 2.300 millones de dólares en ventas, representando una parte importante del negocio industrial antes de su venta a SoftBank y demostrando la escala real del sector
Son negocios más ligados al ciclo industrial, pero con contratos reales, márgenes conocidos y flujos más previsibles.
Menos narrativa. Más ejecución.
3. La infraestructura crítica: el “pico y pala” de la robótica
No habrá robots sin chips, sensores, motores eléctricos ni capacidad de entrenamiento de modelos. Aquí entra Nvidia, considerada como la columna vertebral de la IA física, aunque también podemos mencionar a Intel.
En términos de cuota de mercado de chips IA acelerados para robots, Nvidia y Intel se sitúan entre los líderes con aproximadamente 14 % y 12 % respectivamente, especialmente en plataformas de visión y procesamiento en tiempo real que son cruciales para tareas autónomas.
Pero no son las únicas: el mercado de semiconductores específico para robots incluye a varios jugadores clave. Entre ellos están Texas Instruments, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, STMicroelectronics, Intel, Qualcomm, Sony y AMD, que proveen desde sensores y microcontroladores hasta procesadores de conectividad y potencia
Invertir aquí no es apostar por qué robot dominará el mercado. Es apostar a que todos necesitarán infraestructura tecnológica.
4. ETFs de robótica: diversificación temática
Los ETFs de robótica e IA permiten tener exposición amplia al sector sin elegir ganadores. Sin embargo, suelen mezclar automatización industrial, software, semiconductores y hardware general.
Sirven para captar la tendencia estructural, pero no para apostar de forma concentrada por el salto humanoide.
Entre ellos podemos destacar dos ETFs
- Robotics and AI (XB0T.DE): que busca replicar empresas globales líderes en robótica e inteligencia artificial, buscando capitalizar su crecimiento tecnológico. Entre sus principales posiciones destaca Nvidia (10,85%), ABB (10,33%), Fanuc (9,61%) o Intuite Surgical (5,85%)
- Automation & Robotics (2B76.DE): que trata de replicar un índice compuesto por empresas de los mercados desarrollados y emergentes que obtienen ingresos importantes de sectores específicos relacionados con el desarrollo de la tecnología automática y la robótica. Entre sus principales posiciones destaca Advantest (7%), Intel (5%), AMD (4%) o Nvidia (3%)
