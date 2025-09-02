Deutsche Bank regresa al EuroStoxx 50 siete años después de haber salido en 2018. La reincorporación se hará efectiva a partir del 22 de septiembre de 2025, junto con Siemens Energy y la biotecnológica belga Argenx. Estas tres compañías reemplazan a Nokia, Stellantis y Pernod Ricard, que abandonarán el índice este mes de septiembre, tal y como ha dado a conocer el compilador de índices ISS Stoxx.

Deutsche Bank vuelve al EuroStoxx 50

El regreso de Deutsche Bank al EuroStoxx 50, índice que agrupa a las 50 prinicipales compañías por capitalización brusátil de la eurozona, se debe al fuerte repunte que ha experimentado el sector financiero europeo, impulsado por las mejoras macroeconómicas y las expectativas de mejores resultados. Este escenario ha favorecido a Deutsche Bank, que en los últimos doce meses ha duplicado su valor, lo que le ha permitido recuperar su posición en el principal índice bursátil de referencia de la zona euro.

Además del desempeño individual, el contexto general de recuperación del mercado bursátil europeo ha sido propicio para la reincorporación de empresas importantes como Deutsche Bank, Siemens Energy y Argenx al índice tras varias ausencias. El índice realiza revisiones para ajustar sus componentes con base en la capitalización bursátil y otros criterios, incorporando empresas cuyos valores han crecido y expulsando a aquellas con peor desempeño.

En la jornada de hoy, las acciones de Deutsche Bank cotizan en negativo, con una caída de más del 1,5%. En el acumulado del año, no obstante, la compañía registra una notoria subida de más del 70%.

BBVA debutará en el Stoxx Europe 50

Más allá de los cambios en el EuroStoxx 50, el ISS Stoxx también ha dado a conocer las últimas novedades en el Stoxx Europe 50, un índice que, en lugar de medir el comportamiento de las 50 mejores empresas de la zona euro, agrupa a las 50 empresas más destacadas de 17 paises del Viejo Continente: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

En concreto, la nueva incorporación a este selectivo es BBVA. El banco vasco, envuelto en el proceso de OPA al Sabadell, comenzará a cotizar dentro del selectivo a partir del próximo 19 de septiembre, en un movimiento que refleja su crecimiento bursátil y relevancia en el mercado europeo.

Al igual que ocurre con el EuroStoxx 50, el Stoxx Europe 50 se ajusta para reflejar la mayor liquidez y capitalización de las acciones disponibles para negociación, siendo una referencia importante para fondos e instrumentos financieros a nivel europeo. Estos cambios impactan en la liquidez y en la visibilidad de las empresas que entran o salen, ya que los fondos que replican el índice ajustan sus carteras a partir de esas fechas. En general, el selectivo efleja la evolución de las principales empresas europeas líderes sectoriales y la dinámica del mercado bursátil constante en el continente.

