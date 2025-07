El sector del automóvil europeo se ha despertado esta mañana por fin con una noticia esperanzadora que les permitiría ayudar a recuperar parte de las caídas generadas este año. El acuerdo arancelario firmado esta noche entre Estados Unidos y Japón, que reducirá el arancel de los vehículos enviados por el país nipón a suelo americano del 25% al 15%, abre la puerta para que la situación pueda replicarse en Europa con un posible acuerdo que podría firmarse durante las próximas fechas, un hecho que está impulsando la cotización de las compañías más destacadas del sector. En estos momentos, las acciones de Porsche están subiendo en torno a un 5,10%, mientras que Volkswagen y Mercedes avanzan más de un 5%. Las acciones de BMW, por su parte, se anotan una subida de más del 4%, mientras que Renault sube en torno a un 3% y Stellantis más de un 7%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El acuerdo entre Japón y Estados Unidos anima al sector del automóvil El sector automovilístico es un pilar fundamental de la economía japonesa y constituye la mayor parte de su superávit comercial de 63.000 millones de dólares con Estados Unidos. Las acciones de los fabricantes de automóviles japoneses han subido esta madrugada con fuerza: Toyota y Honda subieron más del 14% y el 11%, respectivamente, mientras que Subaru subió más del 16% y Mazda, más del 17%. En Europa, el superávit generado por este sector es todavía mayor, y se calcula que se sitúa en torno a los 76.000 millones de euros, siendo el 60% del total de los bienes de la UE con Estados Unidos. El acuerdo entre Europa y Estados Unidos, de momento, se está haciendo esperar y parece que va cociéndose a fuego lento. Hay que recordar que para firmar un tratado de esta magnitud normalmente se tardan años, mientras que en este mandato de Donald Trump el objetivo es hacerlo en unas semanas. De momento, parece que las posturas se han alejado en los últimos días, mientras buscan alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 30% a la mayoría de las exportaciones de la UE. Aun así, parece que en la mesa de negociación se están negociando algunas exenciones como dispositivos médicos y medicamentos genéricos, bebidas alcohólicas y un conjunto específico de equipos de fabricación o de aviación, pero nada hace indicar que los automóviles se puedan librar de los aranceles, por lo que un posible acuerdo sería clave para el sector. BMW, Porsche y Stellantis, entre las más beneficiadas por un posible acuerdo Este año las empresas del sector del automóvil en Europa están teniendo un comportamiento dispar, aunque la amplia mayoría cotiza con caídas. Por un lado, los aranceles de Estados Unidos están limitando sus ventas en el país, mientras que el incremento del precio del acero y el aluminio están incrementando los costes de producción y la alta competencia procedente de China está afectando a sus ventas. En el lado positivo de este escenario, destacan las acciones de BMW con una subida del 10% en su cotización desde principios de año. Le siguen las acciones de Volkswagen, que han avanzando un 6%, mientras que las acciones de Porsche y Mercedes cotizan en negativo. En Francia, la situación es mucho peor, y las acciones de Renault y Stellantis bajan más del 30% desde principios de año. Un posible acuerdo del sector en las próximas fechas entre Estados Unidos y Europa tendría importantes consecuencias en los números de varias empresas de la industria. Si nos fijamos en las entidades con mayor ponderación de sus ventas globales en suelo americano, encontramos a Porsche y Stellantis, siendo estas alrededor del 24% de sus ventas totales. Entre los gigantes alemanes, BMW tiene alrededor del 16% de sus ventas en el país americano, mientras que Mercedes queda ligeramente por detrás con un 15,5%. Volkswagen queda más rezagado con un 7% de sus ventas. Desde luego el año está siendo volátil en un amplio conjunto de sectores pero el automovilístico se coloca entre las primeras posiciones, y un posible acuerdo entre Europa y Estados Unidos podría impulsar sus cotizaciones durante las próximas semanas.



