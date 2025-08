Disney rompe récords en parques y streaming… pero sus acciones se desploman

Walt Disney ha presentado unos sólidos resultados este trimestre gracias al crecimiento continuo en sus parques y en el negocio de streaming. A pesar de ello, las acciones de Walt Disney, pierden durante la jornada un 3% de su valor. Streaming y parques al alza y expansión de Disney+ y Hulu Los ingresos de Walt Disney aumentaron un 2,1% hasta los 23.700 millones de dólares en el trimestre. La división de parques temáticos destacó con un crecimiento del 13%, alcanzando 2.520 millones de dólares. A pesar de la desaceleración del consumo en EE. UU., los parques de Florida y California registraron muy buenos resultados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los ingresos de los servicios de streaming aumentaron un 6% respecto al año anterior, alcanzando 6.200 millones de dólares, con ingresos operativos de 346 millones. Disney+ sumó 1,8 millones de suscriptores, llegando a 128 millones a finales de junio.

En los próximos meses, Disney integrará aún más sus servicios Disney+ y Hulu en una única aplicación, con un motor de recomendaciones unificado y una programación más amplia. El desempeño positivo de los parques contrastó con la caída del 15% en los ingresos de las cadenas de televisión tradicionales como ABC, Freeform y Disney Channel. Por otro lado, la unidad que incluye el estudio cinematográfico Disney reportó pérdidas de 21 millones de dólares, afectada por el bajo desempeño en taquilla de Elio (Pixar) y Thunderbolts* (Marvel Studios). Nuevos acuerdos estratégicos con la NFL y participación en ESPN Disney anunció acuerdos con la NFL, que venderá la mayoría de sus negocios de medios a Disney a cambio de un 10% de participación en ESPN. Tras la operación, Disney controlará el 72% de ESPN, mientras que Hearst Communications tendrá el 18%.

El cierre del acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias y se espera para finales de 2026. En lo que va del año, las acciones han subido un 7%, siguiendo la tendencia del S&P 500.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.