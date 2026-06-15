¿Dónde invertir tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?

La paz vuelve a abrirse paso en Oriente Medio. Estados Unidos e Irán han logrado un acuerdo para reactivar el tráfico por el estrecho de Ormuz, reduciendo significativamente el riesgo geopolítico que ha condicionado a los mercados durante las últimas semanas.

A pesar de que la firma definitiva no llegará hasta el viernes, los inversores ya están reaccionando. Las bolsas asiáticas han liderado las subidas, con avances cercanos al 3% en el MSCI Asia y alzas de hasta el 6% en países especialmente dependientes de las importaciones energéticas. Los futuros europeos y estadounidenses también cotizan con ganancias superiores al 1%, mientras el Nikkei marca nuevos máximos históricos. En paralelo, el dólar pierde fuerza, el oro avanza cerca de un 3% y el Bitcoin registra su nivel más alto en casi quince días.

¿Qué sectores salen ganando con la paz?

En cualquier caso, la reacción más importante del mercado está siendo una caída adicional del precio del petróleo y una reducción de las expectativas de inflación, dos de los principales riesgos que han preocupado a los mercados durante las últimas semanas.

Los principales beneficiados serían aquellos sectores más castigados por el encarecimiento de la energía. Destacarían especialmente las compañías ligadas al consumo, el turismo y las aerolíneas, que verían reducidos sus costes operativos y mejorarían sus perspectivas de beneficios. También podrían comportarse especialmente bien las acereras, químicas e industrias intensivas en energía.

El sector bancario también podría recibir apoyo, ya que una menor tensión geopolítica favorecería una mejora del apetito por el riesgo y reforzaría las expectativas de crecimiento económico global. Por el contrario, las compañías energéticas y petroleras serían las que tendrían más dificultades para mantener el buen comportamiento relativo mostrado durante el periodo de tensión en Oriente Medio.

Entre los valores más alcistas del Ibex 35 en el periodo de conflicto destacan compañías ligadas a la energía y las materias primas como Repsol, Enagás, Naturgy o Acerinox, sectores que se han visto favorecidos por las tensiones geopolíticas y el repunte de los precios energéticos.

En el lado contrario aparecen empresas como Rovi, Grifols, Fluidra, Cellnex o Ferrovial. Aunque pertenecen a sectores muy diferentes, todas comparten un elemento común: son compañías especialmente sensibles a la evolución de los tipos de interés y de las rentabilidades de la deuda. El repunte experimentado por los bonos europeos desde finales de febrero ha incrementado el coste de financiación y ha reducido el atractivo relativo de los negocios más dependientes del crecimiento futuro, penalizando su comportamiento bursátil.

Europa, small caps y oro: los grandes beneficiados

A nivel geográfico, los mercados más dependientes de las importaciones energéticas serán probablemente los más beneficiados. Europa aparece como una de las grandes ganadoras de un escenario de normalización, mientras que economías asiáticas como India también podrían verse favorecidas por la caída de los costes energéticos. En el caso de Japón al haber tenido un fuerte rally bursátil debido a su ponderación tecnológica, podría vivir a lo largo de los días el efecto contrario y sufrir una posible rotación hacia otras geográficas con componentes más cíclicos.

Las small caps y el oro también son dos activos que pensamos que pueden verse beneficiados. Las empresas de pequeña capitalización podrían hacerlo bien, ya que dependen mucho de los tipos de interés y del ciclo económico. La desescalada en Oriente Medio les favorece doblemente: aumenta la posibilidad de tipos bajos y mejora la economía gracias a la caída del petróleo. Históricamente, además, suelen superar a las grandes empresas tras las recesiones, incluso en contextos similares como los años 70.

El oro podría beneficiarse del nuevo escenario. Durante el conflicto se vio penalizado por la posibilidad de subida de tipos, y las fuertes ventas para generar liquidez, pero ahora la caída de los rendimientos y un posible debilitamiento del dólar lo hacen más atractivo. Además, las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de EE.UU. podrían volver a impulsar la demanda del metal, lo cual sumado a la falta de independencia de la FED podrán impulsar su precio.