EE. UU. y la UE estarían cerca de alcanzar un acuerdo arancelario del 15 % - Financial Times"

EE. UU. y la UE estarían cerca de alcanzar un acuerdo arancelario del 15 % – según fuentes del Financial Times. El informe del FT añade que Bruselas podría aceptar los denominados aranceles recíprocos para evitar la amenaza del presidente estadounidense de elevarlos al 30 % a partir del 1 de agosto. Sin embargo, según se informa, la UE continuará preparando un posible paquete de represalias arancelarias por valor de €630 mil millones, que podrían alcanzar hasta el 30 %, en caso de no lograr un acuerdo antes del 1 de agosto. Los mercados registraron un alza generalizada ante esta información. Cabe destacar que se harían excepciones para ciertos bienes, incluidos aeronaves, bebidas alcohólicas destiladas y dispositivos médicos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Como parte del acuerdo propuesto, los aranceles sobre automóviles se reducirían del 27,5 % al 15 %. Para la mayoría de los exportadores de la UE, esto no representaría un cambio significativo, ya que muchos han estado sujetos a niveles arancelarios elevados desde abril. Los mercados registraron un alza generalizada ante esta información, aunque cabe recordar que no se trata de un anuncio oficial. Fuente: xStation 5

