El Ibex 35 se queda sin fuerzas en esta semana y se aleja de batir los máximos de 2007. Aunque los descensos de hoy rondan el 0,2%, el sentimiento en Europa es ligeramente negativo y parece que no hay catalizadores claros para hacer volver a despegar al selectivo español. Todo ello a pesar de que los datos de PMI de agosto para Alemania y Francia muestran un mejor tono del esperado.

Empresas que más suben del Ibex 35

En la parte alcista del Ibex 35 volvemos a ver a las acciones de Indra, que recupera algo de tono después de un mes en el que acumula una caída del 14%. La potencial paz en Ucrania podría materializar un escenario en el que las inversiones en defensa no sean tan elevadas como se esperaban, lo que dañaría las valoraciones del sector. La banca también rebota en la sesión de hoy, después de los descensos que vivimos ayer.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Telefónica son las que más caen del Ibex 35 y se dejan más de un 2%. El motivo es que se está rumoreando que la compañía podría realizar una ampliación de capital, algo que no ha convencido a los inversores. Las acciones de Puig también corrigen en la jornada de hoy, en línea con las caídas de su sector.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

