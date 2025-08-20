Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) redujo su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 25 puntos básicos, hasta el 3 %. Esta medida presionó al NZD/USD; el par cayó casi un 1,2 % hoy. Las autoridades monetarias también publicaron una trayectoria actualizada de la tasa, indicando que la OCR podría caer al 2,5 % para marzo de 2026. Esto sugiere que, en el actual ciclo de flexibilización, el mercado debería anticipar dos recortes adicionales de 25 puntos básicos. La decisión no fue unánime . El Comité de Política Monetaria votó 4 a 2 a favor de un recorte de 25 puntos básicos, mientras que la minoría abogó por una reducción más drástica de 50 puntos básicos.

. El Comité de Política Monetaria votó 4 a 2 a favor de un recorte de 25 puntos básicos, mientras que la minoría abogó por una reducción más drástica de 50 puntos básicos. La reacción del mercado fue rápida . El dólar neozelandés se debilitó drásticamente tras la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, mientras que la bolsa de Wellington repuntó con fuerza, con el índice de referencia subiendo más del 1,5%.

. El dólar neozelandés se debilitó drásticamente tras la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, mientras que la bolsa de Wellington repuntó con fuerza, con el índice de referencia subiendo más del 1,5%. La decisión se produce en el contexto de los datos de inflación . En términos anuales, hasta finales del segundo trimestre, el IPC se situó en el 2,7 %. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda proyecta que la inflación aumentará temporalmente al 3 % en el tercer trimestre, antes de volver al 2 % en un año.

La decisión se produce en el contexto de los datos de inflación . En términos anuales, hasta finales del segundo trimestre, el IPC se situó en el 2,7 %. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda proyecta que la inflación aumentará temporalmente al 3 % en el tercer trimestre, antes de volver al 2 % en un año. El recorte de tipos recibió la aprobación del gobierno. La ministra de Finanzas, Nicola Willis, enfatizó que la reducción de los costos de financiamiento impulsa la expansión empresarial, impulsa la actividad en el sector de la construcción, crea empleo y eleva los ingresos de los hogares. Cotización del NZD/USD El dólar neozelándes (kiw) sigue bajo presión hoy, con el par NZD/USD cayendo a su nivel más bajo desde principios de abril, en 0,582. En los últimos días, ha caído por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja).

Fuente: xStation5

