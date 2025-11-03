Las criptomonedas bajo presión; el Nasdaq 100 impulsa a Wall Street

- .Los principales índices de Wall Street cotizan al alza.
El S&P 500 subió un 0,3%, el Nasdaq Composite un 0,7%, mientras que el Dow Jones cayó un 0,4%. Las alzas del mercado siguen concentradas: más de 400 empresas del S&P 500 registraron caídas, lo que reflejan los débiles indicadores de amplitud. Las tecnológicas continúan en ascenso, mientras que los sectores financiero e industrial tradicional tienen un desempeño deficiente.
Empresas tecnológicas: contratos de IA impulsan el mercado
Amazon subió un 5%, Nvidia un 3% y Micron Technology un 5% gracias a importantes acuerdos de inteligencia artificial. Destacan contratos por 38.000 millones USD (Amazon–OpenAI) y 9.700 millones USD (Iren–Microsoft), que anticipan una demanda estable de nuevas tecnologías en los próximos meses.
Datos macroeconómicos: el ISM industrial muestra señales mixtas
El índice ISM de octubre superó las expectativas con un 49,5 (vs. 48,7), aunque sigue en zona de contracción. El índice de precios cayó a 58 desde 61,9, su quinta caída consecutiva, lo que indica dificultades para trasladar costos al consumidor. El empleo creció levemente y los nuevos pedidos se mantuvieron estables, sugiriendo una mejora moderada del sector.
Política monetaria: la Fed se mantiene abierta pero cautelosa
Mary Daly, presidenta de la Fed, afirmó que los responsables de política monetaria mantendrán una postura abierta hasta diciembre, aunque respaldan mantener una política moderadamente restrictiva. Sus comentarios apuntan a una pausa en la flexibilización, mientras la inflación sigue por encima del objetivo del 2,5%.
Divisas: el dólar retoma su tendencia alcista
El par EUR/USD vuelve a caer al inicio de la semana. La libra esterlina mantiene un buen desempeño, mientras que el dólar canadiense y el franco suizo siguen bajo presión bajista.
Materias primas: el petróleo cae, el oro repunta ligeramente
El crudo WTI cotiza cerca de 61,16 USD por barril, afectado por temores a un exceso de oferta en 2026 y la débil demanda asiática. El oro sube levemente ante la incertidumbre sobre los tipos de interés. El mercado de materias primas está guiado por los fundamentos de oferta y demanda, con un entorno macro clave en los próximos meses.
Criptomonedas: Bitcoin en su nivel más bajo desde octubre
Bitcoin cae un 2,6% y se sitúa por debajo de los 107.000 USD. Otras criptomonedas tienen un desempeño aún peor: Ethereum cae un 5,5% y Polygon casi un 10%.
