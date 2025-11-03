Informe de los PMIs en Europa

Conclusiones clave El PMI manufacturero de la Zona Euro permanece estable en los 50 puntos

Los informes europeos de PMIs sirven para medir la salud económica del sector manufacturero y de servicios, anticipando tendencias de crecimiento o contracción en la economía. Estos informes, conocidos como Purchasing Managers' Index (PMI), se elaboran a partir de encuestas mensuales a directores de compras de empresas clave ¿Qué mide un PMI? Actividad económica: Evalúa variables como producción, nuevos pedidos, empleo, tiempos de entrega y niveles de inventario. Sentimiento empresarial: Refleja la confianza de las empresas en el entorno económico. PMI > 50: Expansión del sector. PMI < 50: Contracción del sector. PMI = 50: Estancamiento. ¿Por qué los PMIs son importantes? Es un indicador adelantado que se publica antes que otros datos oficiales, como el PIB, permitiendo anticipar cambios económicos. Además, los PMIs impactan en decisiones de inversión, cotización de divisas y políticas monetarias. En paralelo, comparar PMIs entre las potencias del "Viejo Continente" permite ver qué economías europeas están más dinámicas o rezagadas. Lecturas de los PMIs en Europa PMI manufacturero en España: real 52,1. Previsión 51,8. Anterior 51,5. PMI manufacturero en Italia en octubre: real 49,9. Previsión 49,3. Anterior 49,0. PMI manufacturero de Francia en octubre: real 48,8. Previsión 48,3. Anterior 48,3. PMI manufacturero de Alemania en octubre: real 49,6. Previsión 49,6. Anterior 49,6. PMI manufacturero de la Zona Euro en octubre: real 50,0. Previsión 50,0. Anterior 50,0.

