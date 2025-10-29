El Banco de Canadá recorta los tipos de interés en 25 puntos básicos ✂️

Conclusiones clave El Banco de Canadá redujo su tasa de interés clave del 2,25% al ​​2%.

Los mercados ya lo anticipaban.

Canadá - Decisión del Banco de Canadá sobre los tipos de interés de octubre: Real: 2,25%; Previsión: 2,25%; Anterior: 2,50% Movimientos de las divisas El par USD/CAD amplió sus caídas de hoy hasta cerca del 0,2%, ya que la medida era ampliamente anticipada debido a la persistente debilidad del mercado laboral. Además, en el comunicado, el Banco de Canadá indica que podría mantener los tipos sin cambios durante algún tiempo para apoyar la recuperación de la actividad económica en el país. El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, señaló que los riesgos relacionados con los aranceles para el crecimiento económico se están materializando en la economía real, principalmente a través de la ralentización de la inversión empresarial y la caída de las exportaciones, lo que se traduce en una menor demanda de mano de obra. Se prevé que esta debilidad persista hasta 2027. Las palabras de Macklem también sugieren que el Banco de Canadá tiene un margen de maniobra limitado para responder a las perturbaciones relacionadas con los aranceles y no puede lograr que la economía vuelva a su trayectoria anterior a los aranceles. Fuente: xStation5

