El mercado laboral canadiense sufre un desplome inesperado y profundiza su deterioro

13.03.2026 – Datos de empleo de Canadá (febrero): Cambio en el empleo: -83,9k (Esperado: 10,3k; Anterior: -24,8k)

Empleo a tiempo parcial: 24,5k (Anterior: -69,7k)

Tasa de participación: 64,9% (Anterior: 65%)

Tasa de desempleo: 6,7% (Esperado: 6,6%; Anterior: 6,5%) El mercado laboral canadiense lleva mostrando señales de un endurecimiento importante, aunque irregular, desde hace tiempo, y la situación solo parece empeorar. Los enormes y sorprendentes cambios entre empleos permanentes y a tiempo parcial implican un mercado incierto y frágil. Combinado con una caída en la tasa de participación y un aumento simultáneo del desempleo, dibuja un panorama sombrío para la economía canadiense. Los datos laborales tan débiles se traducen en un fuerte repunte del valor del USD frente al CAD, a pesar de los débiles datos de PIB en EE. UU. Gráfica del par USD/CAD Fuente: xStation5

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