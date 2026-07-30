El Banco de Inglaterra mantiene los tipos sin cambios

El Banco de Inglaterra, en línea con las expectativas, mantuvo su tipo de interés oficial en el 3,75% durante la reunión celebrada hoy.

Fuente: XTB Research, 30.07.2026

La distribución de los votos resulta destacable en este contexto. No solo Huw Pill y Megan Greene votaron a favor de una subida de tipos, sino que Catherine Mann también lo hizo, lo que hizo que la votación estuviera más ajustada de lo que los mercados habían previsto (6 votos a 3 a favor de mantener los tipos sin cambios). Cabe señalar que Mann fue una de las únicas dos personas que no votaron a favor de recortar los tipos de interés en mayo de 2025. Según ella, el factor clave fue que Donald Trump rompiera el memorando de paz alcanzado con Irán. Además, como señaló, «los costes de contrarrestar el riesgo de un aumento de la inflación que finalmente no se materialice serían inferiores a los costes de no contrarrestar suficientemente dicho riesgo». Nos referimos principalmente a los posibles efectos de segunda ronda, a los que también llamó la atención Megan Greene.

En términos sencillos, pueden producirse efectos de segunda ronda como consecuencia de un aumento de las expectativas de inflación, es decir, de la percepción general de que la inflación seguirá siendo elevada durante más tiempo, independientemente de la validez académica de dichas percepciones. Estos efectos suelen traducirse en un aumento de las expectativas salariales, lo que, en un mercado laboral tensionado, como el caracterizado por una baja tasa de desempleo, suele dar lugar a un crecimiento de los salarios. Si los salarios crecen más rápido que la inflación (lo que significa que aumentan en términos reales) y los ciudadanos no necesitan reconstruir sus niveles de ahorro, normalmente observamos un incremento del consumo.

Aunque la mayoría de los responsables de política monetaria no consideraron necesaria una subida de tipos en este momento, y el gobernador Bailey señaló que «mantener los tipos sin cambios es la decisión correcta», especialmente dado que «la situación interna es, en general, más favorable en términos de perspectivas de inflación», parece que una medida de este tipo sigue siendo solo una cuestión de tiempo.

No obstante, interpretamos la comunicación del Banco de Inglaterra como ligeramente menos restrictiva de lo que indicaron los responsables oficiales en junio. Swati Dhingra señaló que merece la pena esperar algo más para observar los efectos completos del actual shock energético y, de hecho, parece posible que septiembre finalmente no traiga una subida de tipos.