🚨Los rendimientos de la deuda pública global se disparan: ¿Qué está pasando?

Impacto estructural de la IA y riesgos geopolíticos: Las abultadas emisiones de deuda corporativa y el consumo masivo de componentes para desplegar la IA están generando presiones inflacionarias a escala global, un escenario condicionado además por la alta sensibilidad de los precios energéticos a la inestabilidad geopolítica en el estrecho de Ormuz.

Presión inflacionista impulsada por la energía: La vuelta del barril de Brent a la cota de los 90 $ (un 2,7% más alto en agosto que en julio) encarece los combustibles e impulsa las expectativas de inflación de las familias americanas por encima del 4%, reduciendo la probabilidad de un relajamiento monetario inmediato.

Tensión histórica en las rentabilidades soberanas: Los rendimientos de los bonos a 30 años en EE. UU. (máximos desde 2007) y Alemania (máximos desde 2011) se disparan debido al recelo de los inversores ante el déficit público estructural, el elevado apalancamiento de las empresas de IA y un empinamiento de la curva impulsado por expectativas de mayor inflación en lugar de crecimiento real.

Los rendimientos de la deuda pública global se están disparando en la sesión de hoy y esto se debe a varios motivos que aunque no son exclusivos de hoy, si podemos decir que el mercado ha vuelto a preocuparse por ellos por la vuelta del petróleo a los 90$ el barril. ¿Qué está sucediendo?

El rendimiento de la deuda pública se dispara

Los rendimientos de la deuda pública americana han repuntado con fuerza, lo que empuja a los tipos de interés de todo el mercado de renta fija y perjudica a las compañías más endeudadas o con necesidades de financiación. El rendimiento del bono a 30 años estadounidense ha marcado su máximo desde 2007 entre los miedos por la inflación, el déficit estructural y las grandes emisiones de deuda por parte de las empresas de IA.

En Europa el panorama ha sido similar y el rendimiento del bono alemán a 30 años ha tocado su máximo desde 2011, cuando la Eurozona estaba en plena crisis económica y de confianza.

Hoy estamos en uno de esos días en los que los inversores desconfían de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la sostenibilidad de las inversiones en IA financiadas con deuda. La curva de rendimientos de la deuda pública americana lleva tiempo empinándose (mayor subida de los rendimientos de la deuda con vencimientos más largos que los vencimientos más cortos) y esto suele achacarse a un mayor crecimiento esperado de la economía. Sin embargo, en este caso pensamos que se debe más a un aumento de las expectativas de inflación. Además, la presión de las emisiones de deuda de las empresas relacionadas con la IA también suponen un aumento de la presión en los rendimientos de la renta fija a nivel global y de momento pensamos que la IA está siendo más inflacionaria que deflacionaria por la fuerte demanda de ciertos componentes que en una economía ya muy digitalizada afectan a los mercados globales.

La inflación aprieta

Aunque el IPC de julio dio una tregua con un comportamiento intermensual muy positivo, las presiones inflacionistas siguen plenamente vigentes. El precio del barril de Brent ha promediado en agosto un 2,7% más que en julio, lo que supone un sobrecoste de miles de millones de dólares para la economía. Este tensionamiento se traslada directamente a los carburantes en Estados Unidos, con precios medios más altos que el mes pasado e incluso superiores a los de hace un año. Para rematar, las encuestas de consumo confirman que las familias americanas están anclando sus expectativas de inflación en niveles persistentemente elevados, por encima del 4%. Nosotros pensamos que la subida de tipos por parte de la FED en septiembre sigue siendo poco probable, pero la inflación sigue siendo muy dependiente de lo que suceda en el estrecho de Ormuz.