El Banco de Japón sube los tipos hasta el 0,75%

- El Banco de Japón ha aumentado los tipos de interés hasta su nivel más alto desde 1995.
- El par USD/PJY cotiza en su nivel más alto desde el 12 de diciembre.
- Los datos de inflación siguen mostrando presión sobre los precios.
El banco de Japón ha elevado su tipo de interés a corto plazo en 25 puntos básicos, hasta el 0,75% (el nivel más alto desde 1995). Esta decisión está en línea con las expectativas, de ahí la reacción relativamente limitada del yen japonés, que, sin embargo, perdió terreno frente al dólar inmediatamente después de la decisión. El par USD/JPY cotiza actualmente en el rango de 156,00, su nivel más alto desde el 12 de diciembre. Al mismo tiempo, el Nikkei 225 sube un 1%. Sin embargo, el Banco de Japón declaró en su anuncio que los tipos de interés reales se mantendrían "significativamente negativos", añadiendo que las condiciones financieras favorables seguirían impulsando firmemente la actividad económica.
El Banco de Japón eleva los tipos de interés
Los datos de inflación nacional de Japón de noviembre muestran presiones persistentes sobre los precios, lo que refuerza las expectativas de que el Banco de Japón continuará con la normalización gradual de la política monetaria. En noviembre, los precios al consumidor aumentaron un 3,0% interanual, en línea con las expectativas del mercado, marcando otro mes de inflación muy por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón. El índice excluye los precios de los alimentos frescos, pero incluye la energía, lo que lo convierte en uno de los indicadores más seguidos de las tendencias subyacentes de la inflación.
La decisión fue unánime, aunque el comunicado reveló opiniones divergentes sobre la dinámica de la inflación. El banco de Japón ha reiterado que continuaría subiendo los tipos de interés si la economía y los precios evolucionaban según lo previsto.
Al mismo tiempo, la administración Trump podría permitir la venta de chips avanzados Nvidia H200 a China. El gobierno estadounidense recibirá el 25% de los ingresos por ventas para reducir el incentivo de China a desarrollar la tecnología de forma independiente. Esta decisión supone un cambio significativo respecto a las restricciones a la exportación anteriores y busca mantener la superioridad tecnológica estadounidense al evitar que China se incline a desarrollar chips nacionales.
Otros mercados
Los contratos de futuros muestran un tono positivo en Europa y en EE. UU. Los metales preciosos experimentan un sentimiento mixto. El oro retrocede 2 décimas, mientras que la plata retoma el pulso alcista repuntando un 0,5%. Por su parte, el precio del Bitcoin aumenta en un 2,6%.
