El barril de Brent alcanza los 80 dólares

Los precios del petróleo suben y se encaminan a su tercera semana consecutiva al alza debido a las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro por las nuevas sanciones a Rusia. El crudo Brent sube por encima del 3% y supera los 80 dólares el barril, alcanzando su nivel más alto en los últimos 90 días. El barril West Texas también crece con fuerza y ​​supera los 78 dólares el barril. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las subidas se producen en medio de informes sobre inminentes y amplias sanciones estadounidenses dirigidas al sector petrolero de Rusia. Se espera que las medidas abarquen aproximadamente 180 petroleros, una docena de empresas comercializadoras de petróleo, dos importantes compañías petroleras y ejecutivos rusos. En concreto, se informa de que Estados Unidos está apuntando a dos actores importantes del mercado petrolero: Gazprom Neft y Surgutneftgas. Se prevé que las sanciones se anuncien hoy mismo. Se espera que la administración Biden endurezca las sanciones a Rusia e Irán, lo que aumentará la presión alcista sobre los precios, que ya se ven respaldados por las bajas reservas de petróleo. El optimismo se ve reforzado por el pronóstico de la oficina meteorológica estadounidense, que anuncia temperaturas más frías en el centro y este del país, junto con un clima frío persistente en Europa, que se espera que impulse la demanda de combustible para calefacción. Los analistas de JPMorgan predicen un aumento sustancial de la demanda mundial de petróleo en el primer trimestre de 2025, impulsado en parte por esta mayor necesidad de combustibles para calefacción. Las presiones inflacionarias, vinculadas a posibles aranceles, también están contribuyendo al aumento del precio del crudo. Los inversores a menudo buscan refugio del aumento de los precios al consumidor comprando futuros de petróleo. El avance del precio del crudo se produce a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense, que generalmente encarece el petróleo para los compradores fuera de Estados Unidos. Cotización del barril de Brent El crudo se encuentra en su tercera semana consecutiva de subidas en medio de la posibilidad de nuevas sanciones, que podrían impedir que otros países compren petróleo ruso. El barril de Brent cotiza hoy por encima de los 80 dólares el barril, su nivel más alto desde octubre de 2024. Hoy se ha roto un nivel de resistencia muy importante, la media móvil de 200 periodos. También se ha superado el retroceso de Fibonacci de 50,0 de la última gran onda bajista.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.