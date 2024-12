El BCE podría considerar retrasar el próximo recorte de los tipos de interés

El presidente del Banco Nacional de Austria y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Robert Holzmann, sugirió en una entrevista que el Banco Central Europeo podría considerar retrasar el próximo recorte de los tipos de interés. Citó factores como el aumento de los precios de la energía y la posible depreciación del euro como razones para el retraso. El expresidente estadounidense Jimmy Carter falleció alrededor del domingo por la tarde a la edad de 100 años en su casa de Plains. Carter fue presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 1977 hasta el 20 de enero de 1981. Normalmente, el presidente estadounidense en funciones declara un Día Nacional de Luto tras la muerte de un expresidente, durante el que la mayoría de los trabajadores federales reciben un día libre y los mercados de acciones y bonos están cerrados. Esto suele ocurrir entre 5 y 7 días después de la muerte del presidente, que en este caso caería entre el 3 y el 7 de enero. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de los mercados asiáticos Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan con un sentimiento mixto. Los índices de China cotizan sin cambios significativos. El índice japonés Nikkei 225 baja un 0,44% hasta los 39.900 puntos, los futuros SG20cash de Singapur pierden un 0,47% y el australiano AU200.cash cotiza un 0,16% menos. En el mercado de divisas, durante la primera parte del día, los dólares neozelandés y australiano son los que más suben. Los aumentos oscilan entre el 0,3% y el 0,5%. Por otro lado, el yen japonés se encuentra entre las monedas que más bajan. Las pérdidas se limitan al 0,3% y al 0,6%. La actividad en el sector manufacturero de Japón disminuyó en diciembre a un ritmo más lento. El PMI manufacturero del Jibun Bank se situó en 49,6, frente a las expectativas de 49,5. El descenso del sector manufacturero nacional fue más lento que en noviembre, cuando el PMI fue de 49,0. Esta lectura también marca una mejora respecto de la cifra preliminar de 49,4. El presidente del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng, afirmó en un comunicado que la actual política monetaria del banco deja margen para recortes adicionales. Al mismo tiempo, Gongsheng señaló que se deben evitar recortes demasiado agresivos, ya que la devaluación del yuan sigue siendo una preocupación. El coeficiente de reservas obligatorias medio de los bancos chinos se sitúa actualmente en torno al 6,6%. Criptomonedas En el mercado de criptomonedas, se observa un ligero repunte después de las caídas del fin de semana. La mayor parte del capital fluye hacia Ethereum (+1,90 %) y altcoins (+1,10 %), mientras que Bitcoin gana un mero 0,10 % hasta los 93.700 dólares. El dominio de Bitcoin está cayendo hoy al 57,70 %, retrocediendo del 59,90 % alcanzado el 20 de diciembre durante la última corrección en el mercado de criptomonedas.

