El Bitcoin al alza dispara las acciones de MicroStrategy

Las acciones de MicroStrategy se disparan casi un 5% tras el anuncio de una nueva compra de Bitcoins que posiciona a la compañía como líder en la posesión de esta criptomoneda. Son ya numerosas las compras que acumula la compañía que aspira a ser el mayor tenedor de Bitcoins a nivel mundial. El reciente incremento en el precio de Bitcoin ha tenido un efecto directo sobre la capitalización bursátil de la empresa, que continúa revalorizándose a medida que aumentan tanto el volumen como el valor de sus reservas digitales. MicroStrategy se posiciona así no solo como pionera en la adopción institucional del activo, sino también como un referente estructural dentro del ecosistema cripto. En paralelo, el contexto de creciente incertidumbre geopolítica ha impulsado a los inversores a buscar coberturas alternativas en activos considerados refugio, como el oro y, más recientemente, el Bitcoin. Esta dinámica ha favorecido a compañías con fuerte exposición al activo digital, como MicroStrategy, cuya acción refleja una correlación positiva con la evolución del precio de BTC. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil MicroStrategy sigue acumulando Bitcoins La empresa americana cuenta ya con más de 600.000 bitcoins. La posesión total de MicroStrategy aumenta hasta los 601.550 bitcoins tras la última adquisición de 4.225 monedas por valor de 472,5 millones de dólares. Esta operación refuerza su estrategia de acumulación sistemática, posicionándola como la compañía con la mayor reserva de Bitcoin a nivel global. Al valor de mercado actual, las tenencias de la compañía superan los 73.000 millones de dólares, reflejando tanto la magnitud de su apuesta por el activo digital como el efecto multiplicador del reciente rally de Bitcoin. La empresa se aproxima ya a controlar cerca del 3% del suministro total de Bitcoins que existirá. Por otro lado, el contexto geopolítico actual, marcado por la incertidumbre derivada de decisiones políticas en Estados Unidos y las tensiones internacionales, ha impulsado la demanda de activos refugio no tradicionales. Entre ellos, el Bitcoin se consolida como una alternativa atractiva frente a la volatilidad de los mercados tradicionales, favoreciendo a compañías como MicroStrategy, cuya estrategia está estrechamente ligada al desempeño del activo digital. Con esta última adquisición, la firma continúa posicionándose como el vehículo por excelencia para los inversores institucionales que buscan exposición a Bitcoin sin necesidad de custodiar el activo directamente. Las acciones de MicroStrategy Del mismo modo que el valor de los Bitcoins, las acciones de MicroStrategy superan sus soportes y despegan. Actualmente las acciones de MicroStrategy cotizan en torno a los 455 dólares por acción y se sitúan dentro de la zona de expansión de la tendencia anterior y por encima de sus medias móviles exponenciales de 14 y 28 sesiones. Así pues, se confirma la tendencia alcista mediante el ADX y se podría esperar que las acciones de MicroStrategy alcancen el valor de 465 dólares por acción. ¿Cómo comprar acciones de MicroStrategy? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de MicroStrategy (MSTR.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

