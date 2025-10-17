El Bitcoin cae por debajo de un soporte clave 📉

Conclusiones clave Bitcoin cae hasta los 105.000$ y se sitúa por debajo de la EMA200.

La debilidad del sentimiento en Wall Street condiciona el mercado crypto

El precio del Bitcoin baja un 2,75% intradía, probando la zona de los 105.000$, cayendo por debajo de la EMA de 200 días (línea roja), que en estos momentos puede marcar la diferencia entre una tendencia bajista y una alcista. La resistencia clave se encuentra en los 110.000$, coincidiendo con la EMA de 200 días. Las caídas de los índices bursátiles estadounidenses están lastrando a las criptomonedas. Precio del Bitcoin Fuente : Plataforma de XTB

