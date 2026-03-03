Los mercados financieros están sufriendo un fuerte revés en el día de hoy por la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las caídas son incluso más profundas que en el día de ayer, a pesar de que el lunes se descontaba toda la tensión del fin de semana. De hecho, en el día de hoy se produce una venta masiva de prácticamente todos los activos. ¿Qué está descontando el mercado?

Las bolsas se desangran

Las bolsas están sufriendo un fuerte castigo. Si en Asia hemos tenido desplomes de más del 3% en el Nikkei japonés y del 7% en el Kospi coreano, en Europa el Ibex se deja más de un 4% y el resto de índices alcanzan casi el 3% de caída. En Wall Street el inicio de sesión es negativo y los descensos superan el 1%. Que las bolsas caigan entra dentro de lo normal. Los precios de las acciones descuentan expectativas futuras y ante la guerra en Oriente Medio hay sectores que pueden sufrir considerablemente. Como ya hemos comentado en otros análisis, el impacto en la economía mundial dependerá de la duración de la guerra y sobre todo pensamos que del bloqueo en Ormuz. Por ello, menor comercio implica menores beneficios para las compañías y esto lleva a las caídas de las bolsas.

La renta fija no se salva

En un escenario como el actual, la renta fija podría ser un activo refugio. De hecho, los bonos estatales deberían ser la referencia del mercado. Sin embargo, en el día de hoy los rendimientos de la deuda pública a nivel global se están disparando. Además, no hablamos solo de los vencimientos de más largo plazo, que pueden tener mayor incertidumbre, sino también los de corto plazo. Exceptuando las letras a 3 y 6 meses de Alemania, el resto de deuda pública está sufriendo fuertes repuntes en sus rendimientos. Sin ir más lejos, la yield (la rentabilidad que otorga) el bono alemán a 1 año ha repuntado hoy 7 puntos básicos, mientras que la parte de vencimientos medios de la curva, de 3,4, 5 o 6 años está repuntando más de 10 puntos básicos. Nótese, que un aumento de la rentabilidad de estos bonos supone una caída del precio. Es decir, los inversores están vendiendo también los bonos más seguros de la Zona Euro. En Estados Unidos ocurre algo similar, aunque el repunte está siendo algo más moderado a pesar de la fortaleza del dólar.

Si la renta fija se está vendiendo, ¿qué nos queda? Las materias primas...

El oro y la plata no capitalizan las tensiones

A pesar de lo que a priori podríamos haber pensado, el oro y la plata están sufriendo fuertes caídas en la sesión de hoy. Sobre todo el oro, es un activo que ha servido como refugio ante este tipo de eventos geopolíticos y aunque ayer subió, hoy está experimentando un descenso del 5%. Podemos pensar que el oro acumula una gran subida y los inversores están tomando beneficios, pero precisamente este es el escenario por el cual los inversores compran oro. Por su parte, la plata cae un 10% en la sesión de hoy y los inversores están liquidando fuertemente el metal, puede que en busca de reducir posiciones especulativas.

Es verdad que en el comienzo de estos eventos es razonable esperar también ciertas caídas del oro para después posicionarse como referencia, pero llama la atención que esto sea en el día de hoy y no fuera ayer. En cualquier caso, no sería de extrañar que volvieramos a ver repuntes del oro gracias a su percepción como refugio.

El bitcoin vuelve a la realidad

Tras los despuntes de ayer, también el bitcoin está sufriendo caídas hoy y parece que los inversores dejan de verlo como refugio. Esto si que entra también dentro de lo normal, ya que bitcoin sigue teniendo un componente especulativo importante.

¿Por qué cae todo?

En definitiva, los inversores están liquidando sus inversores para mantenerse en liquidez y no están optando ni por los activos conocidos como refugio. Lógicamente, a excepción del petróleo y del gas.

Pensamos que el motivo de esta aceleración en las caídas es que el conflicto se ha recrudecido. La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí avisa de un ataque inminente de Irán en Dhahran, ciudad donde la sede de Saudi Aramco está establecida. Además, Israel está atacando de nuevo Teherán y tomando posiciones estratégicas en el Líbano. Por otro lado, otros países como Reino Unido parecen estar cada vez más cerca del conflicto, ya que parecen estar a punto de mandar un buque de guerra a Chipre, donde su base recibió un ataque de dron. De momento, los inversores ven bastante complicado el asunto. Sin embargo, estos escenarios son los que traen las mayores subidas cuando el panorama se vuelve mucho más claro. Del inversor depende calcular sus riesgos y beneficios para estar dentro o fuera del mercado en este tipo de situaciones.