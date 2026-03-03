El mercado continúa sorprendiéndonos. En un contexto de caídas generalizadas provocadas por las crecientes hostilidades en Oriente Medio, el Bitcoin ha logrado amortiguar mejor los sucesos en Irán que el propio oro.

Esto llama especialmente la atención si tenemos en cuenta la reciente descorrelación entre ambos activos y el mal rendimiento que venía mostrando la criptomoneda frente al metal precioso en lo que llevamos de año.

¿Qué factores explican esta divergencia? ¿Y cómo pueden evolucionar ambos activos?

El desplome de Bitcoin este año

Bitcoin afronta hoy su cuarta jornada marcada por el conflicto entre potencias en Irán, situándose alrededor de los 67.000 dólares. El criptoactivo no estaba mostrando su mejor versión: desde octubre de 2025, la moneda digital no ha hecho más que caer a gran velocidad, pasando de ser uno de los activos con mayor capitalización del mercado a perder casi el 50% en apenas 150 días.

Esta caída tan pronunciada en tan poco tiempo responde a varios factores: salida de fondos del activo, pérdida de popularidad tras el impulso inicial del halving, menor repercusión mediática, un entorno político más tenso e imprevisible y una mayor preferencia por activos considerados más seguros.

La situación contrasta con la del oro, que lleva subiendo casi de forma ininterrumpida desde finales de 2023. En un año, el metal precioso logró revalorizarse un 100%, y este ritmo no se ha frenado en 2026, donde la inestabilidad política ha actuado como catalizador adicional.

En un escenario de hostilidades confirmadas entre grandes potencias, como Estados Unidos e Israel contra Irán, y con el Estrecho de Ormuz en el centro del riesgo energético, lo lógico habría sido ver al oro dispararse. Sin embargo, no ha sido así.

Bitcoin sorprende: mejor comportamiento que el oro en plena tensión

Si miramos el comportamiento de ambos activos el primer día de la semana, Bitcoin se impone claramente al oro, con una subida del 5,5% frente a un avance del 0,8%. Hoy, en cambio, ambos retroceden alrededor del 3%, pero de momento la victoria es para el “oro digital”.

Esto nos lleva a otra pregunta: si aumenta la inestabilidad, la inseguridad y el miedo económico, ¿por qué cae el oro, siendo históricamente el refugio por excelencia?

Factores como la fuerte revalorización previa del metal, duplicando su valor en menos de un año, y la apreciación del dólar cercana al 1% tras reducirse las expectativas de bajadas de tipos en Estados Unidos han podido actuar como freno. A esto se suma el impacto del conflicto en el precio del petróleo, que también ha reforzado al dólar.

Aun así, no ha cundido el pánico. Lo que realmente llama la atención es por qué Bitcoin se ha comportado mejor.

¿Por qué rebota Bitcoin? Factores técnicos y reacción temprana

No hay una razón única que explique el repunte del lunes, pero sí varios elementos que ayudan a entender el comportamiento del Bitcoin. Las noticias de la guerra se conocieron el sábado, por lo que el mercado cripto tuvo todo el fin de semana para asimilar el impacto, algo que el oro no pudo hacer.

Además, tras una caída cercana al 50%, muchos indicadores técnicos estaban en zona de rebote. El RSI semanal se situaba por debajo de 30 puntos, coincidiendo con un soporte clave alrededor de los 66.000 dólares. Estos dos elementos dificultan una caída brusca en el muy corto plazo.

Aun así, por el momento la tendencia general del activo sigue siendo bajista, y en periodos de incertidumbre política Bitcoin no suele ofrecer su mejor rendimiento.

Si rebota, deberá superar resistencias en torno a los 72.000-74.000 dólares, atravesando medias móviles simples de 50 y 100 sesiones, lo que complica un ascenso rápido. Si cae, el siguiente soporte importante está en los 60.000 dólares, coincidiendo con un retroceso de Fibonacci y la media de 200 periodos.

En este contexto, tanto institucionales como minoristas deben decidir qué papel quieren que juegue el supuesto “oro digital” en sus carteras.

Refugio de valor: digital vs clásico

El oro y Bitcoin llevan años presentándose como dos formas distintas de proteger patrimonio frente a inflación, inestabilidad económica y pérdida de poder adquisitivo. Pero aunque comparten la etiqueta de refugio, sus narrativas son completamente diferentes.

El oro es el refugio clásico: físico, escaso, aceptado globalmente y con miles de años de historia. Su valor se apoya en la estabilidad, la baja volatilidad y la confianza institucional. En momentos de tensión, los bancos centrales y los inversores recurren al metal como ancla segura.

Bitcoin, en cambio, representa el refugio digital. Su narrativa se basa en la escasez programada, la descentralización y la resistencia a la censura. Para muchos, es la alternativa moderna al oro: global, sin fronteras y diseñada para preservar valor en un mundo digital. Pero su volatilidad es mucho mayor y adicionalmente depende de factores internos del ecosistema cripto.

Ambos buscan proteger frente a la erosión monetaria, pero lo hacen desde mundos distintos: uno físico y milenario, el otro digital y emergente. La reciente descorrelación demuestra que, aunque sus narrativas convergen, sus dinámicas pueden divergir con fuerza según el contexto.

Correlación entre Bitcoin y oro: una relación que sube y baja con el ciclo macro

Aunque ambos se consideran activos refugio, su correlación es inestable y cíclica. Bitcoin actúa más como un activo de riesgo, mientras que el oro mantiene una volatilidad mucho menor.

Un ejemplo claro es la correlación completamente negativa que mantienen desde septiembre de 2025: mientras el oro sube un 50%, Bitcoin se desploma un 40%.

¿Qué podemos esperar ahora?

La descorrelación entre el Bitcoin y el oro refleja un cambio profundo en los motores que impulsan a ambos activos. El oro se beneficia de compras masivas de bancos centrales y de su papel histórico como refugio. Bitcoin, en cambio, atraviesa una fase correctiva dentro de su ciclo, arrastrando al resto del mercado cripto.

La narrativa del “oro digital” no ha muerto, pero sí está siendo puesta a prueba. La clave será ver si, ante un nuevo episodio de tensión macroeconómica, Bitcoin vuelve a comportarse como refugio o si su camino se separa definitivamente del metal precioso.

Cómo obtener exposición a oro y Bitcoin desde XTB

Dentro de la oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder tanto a ETF de oro como a ETF de Bitcoin, dos vehículos regulados que permiten invertir en estos activos sin necesidad de comprarlos directamente.

Para quienes buscan exposición al oro físico, XTB ofrece EGLN.UK, un ETF que replica el comportamiento del metal precioso.

Para quienes quieran seguir la evolución del precio de Bitcoin, está disponible IB1T.DE, el ETF de iShares que reproduce el movimiento de la criptomoneda sin necesidad de gestionarla o custodiarla.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF de la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite obtener exposición a ambos activos de forma eficiente y con costes muy competitivos.