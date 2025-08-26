El Bitcoin pierde el soporte de los 110.000$

Bitcoin cae por debajo de los 110.000$ debido a una toma de beneficios que hace fluctuar el precio de la principal criptomoneda a la baja, con entradas de ETFs estadounidenses significativamente más débiles. Los inversores se centran más en Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, donde el volumen y la actividad de los ETFs estadounidenses son mucho mayores que los de Bitcoin, lo que indica que el apetito por el riesgo en el mercado de criptomonedas no ha disminuido, sino que se ha orientado hacia otras criptomonedas más arriesgadas. Precio del Bitcoin El precio prueba hoy una banda inferior del canal de precios descendente, cerca de los 110.000$. La tendencia a corto plazo indica un debilitamiento del sentimiento en la principal criptomoneda. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente : Plataforma de XTB Ethereum sube y ya se encuentra a sólo un 8% de sus máximos históricos. Precio del Ethereum Fuente : Plataforma de XTB

