¿Por qué en esta guerra el oro cae y el bitcoin se dispara?

Ya llevamos casi una semana de conflicto abierto en Oriente Medio y, lejos de frenarse, las hostilidades continúan creciendo, al igual que las repercusiones sobre la economía mundial.

En este contexto de incertidumbre se ha reabierto un debate que parecía olvidado: el del activo de reserva de valor por excelencia.

Durante el inicio de la semana ha ocurrido un movimiento inesperado. Mientras el activo refugio tradicional, el oro, caía, su supuesto sucesor digital, el bitcoin, se revalorizaba.

Este conflicto está poniendo a prueba una narrativa que había quedado enterrada desde el desplome de bitcoin en septiembre de 2025.

El conflicto en Oriente Medio reabre un debate olvidado: ¿qué activo es realmente el refugio del siglo XXI?

Durante años, expertos, analistas y gestores han debatido sobre los activos de reserva de valor a los que pueden recurrir los inversores. Más allá de bonos y del dólar, los protagonistas han sido siempre el oro y bitcoin.

Aunque no son competidores directos, y de hecho suelen funcionar como activos complementarios por su descorrelación en ciertos ciclos, el foco mediático se centraba en cuál de los dos sería el refugio del futuro.

Sin embargo, la enorme diferencia de comportamiento entre ambos durante 2025 hizo que el debate desapareciera. Mientras el oro se disparaba gracias al aumento de compras institucionales, un dólar debilitándose y una creciente inestabilidad política, bitcoin terminaba el año desplomándose por una menor entrada de flujos institucionales, la pérdida de interés mediático y la desaceleración del ciclo tras las fuertes subidas de 2024. Así, la narrativa dominante en el mercado previa al conflicto establecía:

El oro como refugio clásico. Físico, escaso, aceptado globalmente y con miles de años de historia. Su valor se apoya en la estabilidad, la baja volatilidad y la confianza institucional. En momentos de tensión, los bancos centrales y los inversores recurren al metal como ancla segura.

Físico, escaso, aceptado globalmente y con miles de años de historia. Su valor se apoya en la estabilidad, la baja volatilidad y la confianza institucional. En momentos de tensión, los bancos centrales y los inversores recurren al metal como ancla segura. Bitcoin como refugio digital. Su narrativa se basa en la escasez programada, la descentralización y la resistencia a la censura. Para muchos, es la alternativa moderna al oro: global, sin fronteras y diseñada para preservar valor en un mundo digital. Pero su volatilidad es mucho mayor y depende más de factores internos del ecosistema cripto.

Con este contexto, el estallido de un conflicto armado llevó a muchos inversores a descontar un escenario en el que el oro volvería a brillar y bitcoin seguiría cayendo. Pero la realidad ha sido muy distinta.

El movimiento inesperado de la semana: el oro cae mientras Bitcoin sube

En contra de lo que esperaba gran parte del mercado, desde inicios de semana el oro ha caído un 4%, mientras que el bitcoin ha llegado a revalorizarse un 5%, manteniendo ahora una revalorización en torno al 2%. Esto abre una pregunta evidente: si aumenta la inestabilidad, la inseguridad y el miedo económico… ¿por qué cae el oro, siendo históricamente el refugio por excelencia?

Históricamente, en los primeros días de un conflicto, el mercado suele caer en bloque, incluyendo activos refugio como el oro.

Esta vez no ha sido diferente. La entrada de grandes potencias como Estados Unidos, Israel e Irán, junto con la movilización de países europeos como Francia, ha provocado ventas generalizadas.

¿Cómo podemos interpretar estas caídas?

Una reacción inicial del oro negativa ante un evento de este calibre e implicación geopolítica es habitual y no implica que haya perdido su función de refugio. Pero dependiendo de su posterior recuperación, podemos interpretar el escenario descontado por los inversores de una u otra manera.

Una posterior recuperación indicaría entradas graduales de instituciones que apuesten por conflicto de mayor duración al descontado por la administración americana. En caso de continuar con las caídas, el mercado estaría descontando un escenario de corta duración, en línea con lo manifestado por la Casa Blanca.

En el segundo escenario, algunos inversores podrían preferir aprovechar dichas caídas en otros activos antes que refugiarse en oro.

La subida de bitcoin desafía al mercado y pone a prueba su narrativa de refugio digital

No hay una única razón, pero varios factores podrían alimentar dicha revalorización. Entre ellos encontramos un rebote técnico tras una caída cercana al 50% desde máximos de septiembre de 2025, indicadores en zona de sobreventa y un aumento del apetito por riesgo en un momento inesperado.

Este rebote choca frontalmente con la situación geopolítica, pero coloca a bitcoin en un punto crítico para probar su narrativa de refugio digital. Si consigue mantener el soporte de 64.000 dólares durante un periodo de alta volatilidad, la narrativa podría reforzarse.

En este contexto, tanto institucionales como minoristas deben decidir qué papel quieren que juegue el llamado “oro digital” en sus carteras.

¿Qué fuerzas empujan al oro al alza y cuáles lo presionan a la baja?

Muchos inversores se preguntan ahora qué puede ocurrir con el oro: ¿debemos prepararnos para nuevas caídas o para una recuperación progresiva?

La realidad es que el metal precioso está atrapado entre fuerzas opuestas que generan debilidad e incertidumbre en el corto plazo. Para anticipar cualquier movimiento, es esencial entender qué impulsa al oro al alza y qué lo presiona a la baja.

Impulsos alcistas: factores que deberían sostener al oro

Guerra en Oriente Medio, que incrementa la demanda de refugio.

Riesgo energético, especialmente con el Estrecho de Ormuz.

Volatilidad bursátil, que suele favorecer activos defensivos.

Demanda estructural de refugio, tanto de inversores como de instituciones.

Impulsos bajistas: fuerzas que están frenando al oro

Dólar fuerte, que encarece el oro para compradores internacionales y absorbe los flujos de refugio.

Menos recortes de tipos, lo que aumenta el coste de oportunidad de mantener oro.

Ventas forzadas, utilizadas para obtener liquidez en medio de la caída bursátil global.

¿Qué hacen otros refugios de valor?

El rendimiento de los bonos del Tesoro americano encadenan subidas sustanciales (lo que produce una caída del precio), lo que ha reducido el atractivo de activos sin rendimiento o generación de flujos como el oro.

Este movimiento está directamente relacionado con el repunte del precio del petróleo: hasta hace poco, el crudo relativamente barato contribuía a mantener la inflación bajo control tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, el riesgo de un encarecimiento sostenido del petróleo, y, por extensión, de una inflación más alta, ha llevado al mercado a recortar de forma drástica las expectativas de bajadas de tipos.

Con menos recortes en el horizonte, el dólar se ha revalorizado con fuerza, reforzando su papel como refugio dominante. Un dólar más fuerte encarece el oro para los compradores internacionales y desplaza los flujos hacia la divisa estadounidense, debilitando aún más al metal precioso.

¿Cómo ha reaccionado el oro en ocasiones similares?

Para comparar cómo reacciona el oro ante grandes episodios de inestabilidad global, hemos analizado su comportamiento durante los primeros días tras tres acontecimientos recientes de fuerte impacto:

La guerra en Oriente Medio, que elevó el riesgo energético y tensó los mercados.

que elevó el riesgo energético y tensó los mercados. La invasión de Ucrania, que supuso un shock militar inesperado en Europa.

que supuso un shock militar inesperado en Europa. El “Liberation Day”, un giro político abrupto que generó volatilidad inicial.

Si miramos hacia atrás y comparamos cómo se comportó el oro durante los primeros cuatro días tras el estallido de distintos conflictos geopolíticos de alcance global, vemos que el patrón no es uniforme. Cada episodio muestra una reacción distinta, lo que evidencia que el oro no responde siempre de la misma manera ante un shock internacional.

El comportamiento del oro tras los tres episodios analizados muestra un patrón claro: la reacción del metal no es uniforme ni garantiza subidas, incluso cuando los conflictos son graves y globalmente relevantes.

En el caso de Ucrania, el oro combinó caídas iniciales con un rebote rápido, reflejando un mercado que primero líquida posiciones y después busca refugio.

el oro combinó caídas iniciales con un rebote rápido, reflejando un mercado que primero líquida posiciones y después busca refugio. Tras el “Liberation Day”, el movimiento fue casi opuesto: un pequeño repunte seguido de descensos continuados, señal de que el mercado interpretó el evento como una reducción del riesgo.

el movimiento fue casi opuesto: un pequeño repunte seguido de descensos continuados, señal de que el mercado interpretó el evento como una reducción del riesgo. En el conflicto de Oriente Medio, la secuencia vuelve a ser mixta, con un avance inicial, una fuerte corrección y posteriores oscilaciones, lo que evidencia que la liquidez, el dólar y los tipos de interés pesan más que la geopolítica por sí sola.

La conclusión es sencilla: el oro no sube automáticamente después de un conflicto mundial, su comportamiento depende del equilibrio entre refugio y liquidez, y en muchos casos factores financieros pueden dominar sobre el riesgo geopolítico.

El conflicto de Oriente Medio redefine el mapa de refugios y reabre una batalla que parecía resuelta

Las caídas generalizadas del mercado, reflejadas en el precio de los bonos y del oro, combinadas con la apreciación del dólar y el repunte de bitcoin han reabierto el debate sobre cuál es realmente el mejor activo refugio ante un conflicto bélico.

El comportamiento del oro refleja un mercado dominado por la liquidez y el dólar, no por el miedo geopolítico. La clave ahora es si el conflicto en Oriente Medio se intensifica lo suficiente como para superar la presión del dólar. Si la divisa estadounidense se estabiliza, el oro podría retomar su tendencia alcista.

