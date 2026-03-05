Contra todos los pronósticos, el Bitcoin, la criptomoneda más grande del mercado, ha logrado resistir uno de sus soportes técnicos más relevantes, alrededor de los 64.000 dólares, frenando así sus caídas.

Y no solo ha conseguido aguantar ese nivel, sino que ha llegado a revalorizarse más de un 10%, incluso con una guerra de por medio, lo que supone una auténtica prueba de fuego para mantener viva la narrativa de reserva de valor digital.

La consecuencia directa: las compañías con mayor exposición bursátil a Bitcoin han tenido un comportamiento muy positivo esta semana. ¿Qué compañías son estas? ¿Estamos ante el resurgir de Bitcoin?

Bitcoin resiste el conflicto

Bitcoin afronta hoy una nueva jornada marcada por el conflicto entre potencias en Irán, situándose alrededor de los 72.000 dólares. El criptoactivo no estaba mostrando su mejor versión. Desde octubre de 2025, la moneda digital no ha hecho más que caer con fuerza, pasando de ser uno de los activos con mayor capitalización del mercado a perder casi un 50% en apenas 150 días.

Esta caída tan pronunciada responde a varios factores:

Salida de fondos del activo.

Pérdida de popularidad tras el impulso inicial del halving.

Menor repercusión mediática.

Un entorno político más tenso e imprevisible.

Mayor preferencia por activos considerados más seguros.

A pesar de todo, el precio del Bitcoin continúa resistiendo y mostrando buenos rendimientos. La narrativa dominante es que está demostrando resiliencia frente al conflicto con Irán, alimentando la idea de que actúa como un activo de riesgo con comportamiento propio.

Este repunte llega justo cuando el mercado esperaba más volatilidad por la escalada militar, reforzando la percepción de que la liquidez está dominando sobre el riesgo geopolítico.

El sector cripto se dispara de la mano del Bitcoin

En un entorno de conflicto abierto cabría esperar una fuerte aversión al riesgo. Sin embargo, el precio de Bitcoin ha logrado resistir las caídas y revalorizarse, provocando la subida de valores bursátiles que se correlacionan directamente con su precio.

Entre las acciones de criptomonedas con mayor exposición encontramos:

Coinbase: +20% desde el lunes

Robinhood: +10% desde el lunes

MicroStrategy: +11% desde el lunes

La desconexión entre el riesgo real y el comportamiento del mercado ha sorprendido a muchos analistas. El hecho de que compañías como Coinbase o Robinhood se revaloricen se explica por:

Aumento del volumen de negociación.

Más comisiones.

Mayor actividad minorista en cripto y opciones.

En el caso de MicroStrategy, la empresa actúa prácticamente como un ETF debido a la enorme cantidad de Bitcoin que acumula en su balance.

Las tres funcionan como proxies de riesgo especulativo, por lo que su rally podría confirmar que el mercado ha entrado en modo risk‑on.

La correlación histórica entre Bitcoin y las acciones cripto

Desde 2020, la relación entre Bitcoin y compañías como Coinbase, MicroStrategy o incluso Robinhood ha sido una constante. No es una correlación perfecta, pero sí una de las más estables dentro del ecosistema financiero ligado a activos digitales.

La correlación no es solo matemática, sino también narrativa:

Cuando Bitcoin sube, aumenta el volumen de trading → suben los ingresos de Coinbase.

Cuando Bitcoin cae, el valor del balance de MicroStrategy se deteriora → su acción cae incluso más.

Cuando el mercado entra en modo especulativo, Robinhood registra más actividad minorista → su acción actúa como proxy del apetito por riesgo.

Esto convierte a estas compañías en activos de beta extrema, que replican y amplifican los ciclos de Bitcoin. Si analizamos la revalorización de los tres vehículos desde 2025, observamos:

La correlación entre los cuatro activos es claramente positiva: cuando uno sube, los demás tienden a acompañar.

Robinhood muestra la mayor volatilidad: subidas más fuertes en ciclos alcistas, caídas más pronunciadas en bajistas.

Las compañías con mayor correlación con Bitcoin son Coinbase y MicroStrategy, moviéndose casi al unísono.

MicroStrategy presenta las mayores caídas (cerca del 50%), Coinbase ronda el +14% y Bitcoin se sitúa en un punto intermedio, alrededor del –15%.

