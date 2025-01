El Bitcoin quiere recuperar el pulso alcista 🚩

El Bitcoin cay贸 hasta los 93.000 d贸lares tras la publicaci贸n del informe de los NFPs de Estados Unidos, lo que fortaleci贸 al d贸lar y a los rendimientos de los bonos. Sin embargo, la ca铆da fue respondida r谩pidamente por un rebote hasta los 94.000 d贸lares. Actualmente, los alcistas est谩n tratando de elevar el precio por encima de la media m贸vil exponencial de 50 sesiones . El mercado se fijar谩 en la actividad de hoy de los ETFs, que por el momento venden m谩s de 582 millones de d贸lares en Bitcoin.

Las ca铆das de los 铆ndices se han ralentizado tras los datos del mercado laboral estadounidense. Si esta din谩mica contin煤a hasta que abra el mercado de valores estadounidense podemos esperar un repunte positivo en el mercado de criptomonedas.

Los pr贸ximos datos clave se publicar谩n a las 16:00 y pueden afectar al sentimiento durante la sesi贸n en Wall Street. Estos ser谩n el sentimiento del consumidor seg煤n la Universidad de Michigan聽y las expectativas de inflaci贸n. El Bitcoin podr铆a verse ayudado por una lectura por debajo de las previsiones. Fuente: XTB Resarch, Bloomberg Finance L.P. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Precio del Bitcoin Mantener el soporte entre 92.000 y 94.000$ es crucial para el sentimiento del Bitcoin a medio plazo. Una ca铆da por debajo puede llevar a la prueba de 87.000$, donde podemos ver el precio promedio por los tenedores a corto plazo. La primera zona de resistencia importante se encuentra en los 100.000$, pero antes llegan los 95.000$, donde comenz贸 el 煤ltimo impulso bajista. 聽 Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

