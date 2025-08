Los índices bursátiles de EE.UU. abren la semana al alza; El gas natural toca mínimos del año

Los índices bursátiles de EE.UU. iniciaron este lunes con sólidos avances, recuperándose tras la fuerte venta del viernes. El Nasdaq lidera la tanda con un alza de más de 1,8 %, el Russell 2000 sube un 1,6 %, mientras que el S&P 500 avanza 1,4 % y el Dow Jones gana 1,3 %. Resultados corporativos destacados Berkshire Hathaway reportó ingresos operativos de USD 11.160 millones en Q2 2025, una caída del 4 % impulsada por primas de seguros menores y debilidades en el comercio internacional. Además, el EPS fue afectado por una pérdida de USD 3.800 millones en su participación en Kraft Heinz. La acción cae casi 3 % hoy.

Tesla otorgó a Elon Musk un bono en acciones de USD 23.700 millones, que podrá cobrar en dos años: es el paquete más grande jamás entregado a un CEO.

Idexx Laboratories se dispara 26 % hasta USD 676 tras anunciar resultados de Q2 significativamente superiores a expectativas e incrementar su proyección para todo el año. Europa también sube El mercado europeo se recupera, encabezado por el IT40 de Italia (+1,9 %), seguido por el DAX de Alemania (+1,4 %) y el CAC40 de Francia (+1,1 %). El FTSE 100 del Reino Unido suma solo 0,7 %, y el SMI suizo es la única excepción en rojo, con una caída de 0,2 %, en parte por los aranceles a Suiza del 39 % anunciados el viernes pasado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Simultáneamente, los pedidos de fábrica de EE.UU. cayeron 4,8 % en junio hasta USD 611.700 millones, a pesar de que los envíos aumentaron 0,5 % hasta USD 602.400 millones. Las cifras quedaron levemente mejor que el –4,9 % estimado por analistas. En Suiza, la inflación de julio llegó a 0,2 % interanual (vs. 0,1 % esperado), y el PMI mostró una contracción más suave de lo previsto, aunque el sector servicios registró un descenso significativo. El franco suizo pierde 0,3 % frente al dólar debido a los nuevos aranceles y hoy es una de las monedas más débiles del G10. Bloomberg Economics estima que la economía suiza, altamente dependiente de las exportaciones, podría perder hasta 1 % del PIB por los aranceles, o más si aplican nuevos impuestos a productos farmacéuticos. Commodities: metales y energía Oro sube 0,5 %, el platino 1,3 % y la plata 1 %.

Paladio es el peor metales del día, con una caída de 1,2 %.

En energía, el crudo WTI baja 1,3 % y el Brent 1,0 %. Trump anunció posibles tarifas a India por sus importaciones de petróleo desde Rusia. El gas natural retrocede 5,90 %, marcando los niveles más bajos del año, presionado por pronósticos de temperaturas más bajas a mediados de agosto, mayor actividad de perforación y altos niveles de inventario. Criptomercado en alza Bitcoin sube 1,10 % hasta USD 115.300

Ethereum avanza 5,50 % hasta USD 3.700

La capitalización total de altcoins sube 2,50 %, llegando a USD 985.000 millones

