El Bitcoin recupera los 111.000$ 📈

Las recientes caídas en Wall Street y los renovados temores de una guerra comercial con China provocaron una fuerte caída de Bitcoin. Desde el 10 de agosto, la capitalización total del mercado de criptomonedas ha caído más de 600.000 millones de dólares. Este desapalancamiento a gran escala podría actuar como un «reinicio» para la estructura interna del mercado.

Sin embargo, Bitcoin comenzó la semana con fuertes ganancias, repuntando hasta casi los 111.000$, impulsado por el optimismo global en las acciones y otros activos de riesgo.

Ethereum también está recuperando pérdidas, superando la resistencia clave de 4.000$.

Un perfil de volatilidad diferente y la ausencia de compradores sistémicos, como los bancos centrales en el mercado del oro, significan que BTC ha tenido un rendimiento inferior al del oro en lo que va de año.

Si Bitcoin cierra octubre en su nivel actual, marcaría su octubre más débil en ocho años, lo que indica una clara interrupción de la estacionalidad. A pesar de tener su peor semana desde marzo, el renovado impulso de compra de Bitcoin lo ha empujado nuevamente por encima de los 110.000$.

Tras el reciente pánico en el mercado de criptomonedas, se liquidó un número significativo de posiciones apalancadas en Bitcoin, lo que provocó una fuerte caída del precio.

Tanto en primavera como en verano, el precio del Bitcoin cayó brevemente por debajo de este nivel técnico, lo que respalda la idea de un futuro indefinido para la tendencia.

En esta ocasión, la liquidación ha sido más abrupta.

Hasta que el mercado recupere la confianza en la sostenibilidad del repunte de Wall Street y en las relaciones comerciales entre EE. UU. y China, el Bitcoin podría tener dificultades para recuperar el liderazgo entre los activos de riesgo.

Por otro lado, Bitcoin recuperado rápidamente la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, cotizando ahora aproximadamente un 7% por encima de sus mínimos locales.

Precio del Bitcoin

Fuente : Plataforma de XTB

XTB Research

Flujos en ETFs sobre el Bitcoin

En las últimas semanas, las entradas de capital a los ETFs de Bitcoin y Ethereum se han desacelerado, lo que apunta a ser una corrección tras las masivas entradas anteriores. En ambos casos, el saldo neto de la actividad de los ETFs sigue siendo positivo y continúa respaldando los fundamentos de los precios subyacentes. El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock posee actualmente más de 800.000 bitcoins, lo que representa aproximadamente el 4% del suministro total de Bitcoin.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Todo indica que la oferta monetaria global M2 seguirá aumentando. En teoría, un aumento de M2 ​​implica mayor liquidez, lo que podría impulsar la demanda de Bitcoin. Sin embargo, el impacto depende de hacia dónde fluya esta liquidez adicional.

Si el dinero nuevo permanece bloqueado en déficits fiscales o bonos gubernamentales, en lugar de llegar a la economía real, la expansión de M2 ​​por sí sola podría no ser un catalizador suficiente para los activos de riesgo, incluido Bitcoin.

Mientras tanto, el Índice de Liquidez de Bitcoin de Swissblock, que rastrea la actividad blockchain, los flujos de intercambio y la demanda al contado, ha vuelto a subir, lo que apunta a un entorno favorable para el crecimiento de los precios.

Fuente: XTB Research,Macrobond

Fuente: Swissblock Technologies