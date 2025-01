El Bitcoin supera los 100.000 dólares

El bitcoin ha vuelto a superar la barrera de los 100,000 dólares, y vuelve a cotizar cerca de sus máximos históricos en 108,315 dólares.ç Estas subidas se deben en parte a que los inversores invirtieron 908 millones de dólares netos en una serie de fondos cotizados (ETFs) que replican el precio del bitcoin en Estados Unidos, siendo la quinta mayor entrada desde su lanzamiento en enero de 2024. Esos fondos registraron una salida neta récord de 680 millones de dólares el 19 de diciembre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Igualmente alcista para los inversores de Bitcoin es la recuperación de Bitcoin Coinbase Premium, una métrica que rastrea la diferencia entre el precio del token en Coinbase, una importante bolsa de activos digitales de EEUU, y la bolsa de criptomonedas global Binance Holdings. A principios del nuevo año, la prima se había desplomado a su punto más bajo desde el colapso de FTX de Sam Bankman-Fried en 2022, pero desde entonces se ha recuperado, lo que indica una mayor demanda de los inversores en Estados Unidos. Casi todos los emisores de ETF comercian y custodian con Coinbase, por lo que tienden a aumentar la prima o el descuento en función de la demanda del ETF. Otro de los motivos que han llevado a las alzas del Bitcoin, ha sido las recientes compras de MicroStrategy. La empresa de software compró 101 millones de dólares de la criptomoneda la semana pasada, lo que marca su novena semana de compras consecutivas. Pero esto marca una gran disminución con respecto a los más de 1.000 millones de dólares en compras que realizó en las semanas de noviembre y diciembre.





