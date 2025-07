El Ibex 35 sube 3 décimas y roza los 14.000 puntos

Tímidas subidas en el Ibex 35, que logra cerrar muy cerca de los 14.000 puntos. La semana ha arrancado con un destacado ascenso en Indra (+4,6%) , tal y como acabó la pasada. La recomendación del pasado viernes de Morgan Stanley sobre la empresa de defensa, unido a las oportunidades en la implementación de su moderno radar en los Eurofighter han animado a los inversores, que impulsan su precio por acción hasta los 36,7 euros, rozando sus máximos históricos, fijados en los 37,8 euros. El crecimiento de la capitalización de Indra es del 105% en lo que va de año. Acciona Energía, la peor de la jornada del Ibex 35 Las SOCIMIs también cotizan en verde en la sesión del Ibex 35, por la disminución de los temores a mayores trabas regulatorias en su sector. Además, los malos resultados de Merlin y Colonial durante el primer trimestre del 2025 podrían dar paso a unos mucho mejores en el segundo (Colonial presenta el 24 y Merlin el 31 de julio). Desde XTB pensamos que ambas compañías anunciarán beneficios combinados cercanos a los 130 millones de euros, impulsados por un aumento de los alquileres gracias a la indexación a la inflación. A esto se suman los nuevos proyectos inmobiliarios y la alta ocupación en activos logísticos y comerciales, especialmente en el caso de Merlin. Colonial también puede verse beneficiada por la recuperación de rentas tras desinversiones anteriores.



El farolillo rojo de la sesión en el Ibex 35 lo encontramos en Acciona Energía (-2,7%), dado que el mercado descuenta un peor escenario tras conocer que su empresa matriz no incluye ninguna mejora en sus previsiones para el año. Adicionalmente, Acciona Energía ha firmado un acuerdo con Luz del Sur para vender el parque eólico San Juan de Marcona en Perú por 253 millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.