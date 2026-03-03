- El petróleo entra en una fase de impulso marcada por el riesgo geopolítico, con el Estrecho de Ormuz como epicentro del temor a un shock de oferta.
- La tensión militar eleva las expectativas de un conflicto prolongado, alimentando un escenario de inflación más persistente y complicando la hoja de ruta de los bancos centrales.
- Los mercados reaccionan con un patrón clásico de aversión al riesgo, favoreciendo activos defensivos y penalizando a la renta variable más sensible al ciclo.
- El petróleo entra en una fase de impulso marcada por el riesgo geopolítico, con el Estrecho de Ormuz como epicentro del temor a un shock de oferta.
- La tensión militar eleva las expectativas de un conflicto prolongado, alimentando un escenario de inflación más persistente y complicando la hoja de ruta de los bancos centrales.
- Los mercados reaccionan con un patrón clásico de aversión al riesgo, favoreciendo activos defensivos y penalizando a la renta variable más sensible al ciclo.
Los futuros del petróleo Brent están subiendo casi un 5% hoy, situándose por encima de los 81 dólares por barril y acercándose a su nivel más alto desde enero de 2025, impulsados por las tensiones en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.
La escalada en Oriente Medio continúa y el Brent se dispara
Donald Trump ha declarado que los mayores ataques contra Irán “aún están por llegar”, mientras que las fuerzas del IRGC iraní enfatizaron ayer que el Estrecho de Ormuz sigue cerrado y que no permitirán el tránsito libre de petróleo desde la región, ni por el Estrecho ni a través de la infraestructura de oleoductos. Aunque Estados Unidos niega que Irán tenga la capacidad de cerrar esta vía marítima clave, los buques muestran claramente reticencia a entrar en Ormuz. Según datos de Ocean Network Express, más de 100 petroleros están actualmente anclados cerca de la entrada del Estrecho, y ese número podría aumentar.
Tras la escalada militar en la región, el mercado descuenta el riesgo de un conflicto prolongado. Esta mañana, Donald Trump expresó su disposición para tal escenario, y ayer no descartó una operación terrestre en Irán. Para el mercado del petróleo, esto significa que el riesgo de que los precios del petróleo se acerquen al nivel “simbólico” de 100 dólares por barril se ha vuelto real. El Brent necesitaría subir aproximadamente otro 25% para alcanzar ese umbral.
El fuerte repunte del petróleo está aumentando los riesgos inflacionarios y añadiendo presión adicional sobre los activos de riesgo, incluidas las acciones estadounidenses —donde recientemente había expectativas de recortes de tipos significativos este año. Un petróleo más caro implica presiones inflacionarias persistentes a corto plazo combinadas con el riesgo de desaceleración económica.
Los futuros de índices estadounidenses cotizan a la baja hoy, con el Nasdaq 100 cayendo más de un 1,5%, mientras que los futuros del VIX suben más de un 5%. Los mercados están rotando de nuevo hacia el dólar estadounidense, y el aumento de los rendimientos de los bonos está retirando aún más capital de Wall Street.
Precio del petróleo en temporalidad diaria
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
El precio del petróleo se dispara un 6%. Los 100 dólares por barril cada vez más cerca.
¿Por qué en esta guerra el oro cae y el bitcoin se dispara?
Ormuz en el filo: un solo ataque a un petrolero podría llevar el Brent a 100 $
La bolsa hoy: El barril de Brent en 85 dólares
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.