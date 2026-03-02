🚨Lunes NEGRO en el Ibex 35: desplome de la bolsa española

El Ibex 35 sufre una fuerte caída de alrededor del 3% a consecuencia de las tensiones en Oriente Medio. De hecho, las bajadas se han propagado por todo el mercado de renta variable y prácticamente ningún índice ha cerrado en positivo.

Repsol lidera al Ibex 35

Dentro del Ibex 35 la empresa que más ha subido ha sido Repsol, con un despunte de más del 6%. El motivo es que los precios del petróleo han despegado más de un 8%, a la vez que el gas ha tenido otro fuerte repunte. Esto beneficia a la petrolera, que podrá disfrutar de mayores márgenes si esta situación se prolonga en el tiempo. Más allá de Repsol, apenas vemos verde en el selectivo español.

La parte baja del Ibex ha estado bastante movida a lo largo de la sesión. La banca ha sufrido una fuerte caída porque un petróleo alto puede tener un impacto en los precios a nivel mundial, lo que también afecta al consumo y por tanto en la demanda de crédito. Si a esto le sumamos que el sector cotiza a múltiplos exigentes, tenemos la combinación perfecta para las caídas. Por otro lado, IAG y Amadeus han sufrido descensos de más del 4%. En este caso el impacto es muy claro: mayores costes de transporte de pasajeros afecta a la rentabilidad del sector turismo y más conflictos bélicos reduce también la demanda de turismo en ciertas zonas. Además, hay que tener en cuenta que los costes del combustible representan alrededor del 20% de los costes operativos de IAG. Aunque parte de estos costes estén cubiertos con derivados, el impacto puede ser importante si el precio del crudo alcanza los 100$. Además, se suman los vuelos que se han cancelado por culpa del conflicto. Otras empresas ligadas a la economía mundial y las necesidades del transporte, como Inditex, también han sufrido fuertes caídas.

Europa cae con fuerza y Wall Street resiste

En Europa la tónica ha sido negativa, pero no tanto como en el Ibex 35. El selectivo que menos ha caído ha sido el AEX neerlandés por su componente tecnológico. Otros índices como el alemán se ha dejado más de un 2%. De hecho, Rheinmetall ha caído, no recogiendo el aumento de la prima geopolítica en las bolsas mundiales. En Wall Street las caídas son más moderadas y rozan el 0,3%, menos el Dow Jones que desciende medio punto porcentual. Los futuros venían con caídas del 1%, pero se han moderado a medida que avanzaba la sesión. Empresas como Palantir y otras de defensa americanas están disparadas, mientras que las más ligadas al consumo global, como Lululemon o Nike están experimentando caídas.

El petróleo se dispara

En las materias primas sin duda tenemos que comentar el petróleo. A través del estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% de la demanda de crudo global. Es decir, un bloqueo en este estrecho puede causar un gran impacto en el mercado y esto es algo que ya hemos visto en otras ocasiones. De hecho, en la actualidad ya se está produciendo dicho bloqueo y se han llevado a cabo ataques a al menos tres buques. Por tanto, el mayor riesgo ya se está materializando. En el conflicto entre Israel e Irán en junio de 2025 por cada 1% de oferta de crudo perdida se produjo un aumento en los precios del 4%. Por ello, si se produce un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz podríamos ver un repunte de hasta un 80% en los precios del petróleo. Esto dejaría a los precios en alrededor de los 108 dólares por barril. Sin embargo, nosotros pensamos que es muy probable que el precio del crudo se ubique en los 80 dólares el barril de Brent en los próximos días, pero si el bloqueo se prolonga durante más de un mes sí que es probable que veamos un despunte de los precios del petróleo por encima de los 100 dólares.

El oro ha conseguido subir ligeramente, mientras que la plata ha sufrido un fuerte desplome. Por su parte, de manera sorprendente el bitcoin ha repuntado un 5%, a pesar de que hasta el momento no se había utilizado como activo refugio. Creemos que tras las fuertes caídas de este año, los inversores ya habían descontado el peor escenario para el activo.