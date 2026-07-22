El cacao cae 5% ante el aumento de los inventarios en ICE

Los futuros del cacao (COCOA) en ICE continúan bajo presión, cayendo alrededor de 5% hasta los 5.300 dólares por tonelada, ya que el fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los inventarios en ICE siguen pesando sobre el mercado. Al mismo tiempo, los inversionistas evalúan si la mejora de la demanda mundial y los riesgos climáticos en África Occidental serán suficientes para compensar las señales de un aumento de la oferta de cacao en los próximos meses.

Datos clave

Los precios del cacao continúan bajo presión después de que los inventarios de cacao en ICE alcanzaran su nivel más alto en dos años, llegando a 3,28 millones de sacos.

Los datos de molienda de cacao mostraron un panorama mixto para la demanda: Europa registró una caída interanual de 4,6%, mientras que Norteamérica (+7,7%) y Asia (+25%) presentaron un crecimiento superior al esperado.

La mejora de las condiciones de oferta también añade presión al mercado, incluyendo un aumento interanual de 30% en las exportaciones de cacao de Nigeria durante junio y un mayor volumen de llegadas desde Costa de Marfil.

A mediano plazo, los precios continúan encontrando apoyo en los riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño, que podría deteriorar las condiciones de cultivo en África Occidental y reducir las futuras cosechas.

La demanda sigue siendo desigual, pero el sector comienza a recuperarse

La semana pasada, el mercado reaccionó negativamente después de que la European Cocoa Association informara que la molienda de cacao en Europa cayó 4,6% interanual, registrando el dato más débil para un segundo trimestre en seis años. Sin embargo, las preocupaciones sobre la demanda mundial se moderaron parcialmente gracias a datos mucho más sólidos provenientes de Norteamérica y Asia.

La molienda de cacao en Norteamérica aumentó 7,7% interanual, a pesar de que el mercado esperaba una caída, mientras que en Asia se disparó 25% interanual, superando ampliamente las previsiones. Otra señal positiva provino de Barry Callebaut, el mayor procesador de cacao del mundo, que reportó un crecimiento anual de 5,7% en sus ventas durante su tercer trimestre fiscal, el primer incremento interanual de la compañía en más de dos años.

La mejora de la oferta presiona los precios pese a las preocupaciones climáticas de largo plazo

En las últimas semanas, el mercado ha recibido varias señales que apuntan a una mejora de las condiciones de oferta. Las exportaciones de cacao de Nigeria aumentaron 30% interanual en junio, mientras que las llegadas de cacao a Costa de Marfil han crecido 21% desde el inicio de la actual temporada de comercialización en comparación con el año anterior. Al mismo tiempo, los inventarios de cacao monitoreados por ICE alcanzaron su nivel más alto en dos años, añadiendo una mayor presión bajista sobre los precios.

No obstante, las perspectivas para las próximas cosechas siguen siendo inciertas. Encuestas preliminares sugieren que la principal cosecha de cacao de Costa de Marfil para la temporada 2026/27 podría alcanzar alrededor de 1,8 millones de toneladas, aproximadamente 18% por debajo de la temporada anterior.

Además, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (U.S. Climate Prediction Center) considera que el fenómeno de El Niño de este año podría convertirse en uno de los más intensos de los últimos 75 años, aumentando el riesgo de sequías en África Occidental y reduciendo los rendimientos futuros del cacao. Como resultado, pese a la presión de corto plazo derivada del aumento de los inventarios y del fortalecimiento del dólar, los fundamentos de mediano plazo para el cacao continúan siendo relativamente favorables.

COCOA (gráfico D1)

Los precios del cacao han caído más de 15% desde sus recientes máximos locales, que llevaron al mercado hasta los 6.650 dólares por tonelada, el nivel más alto desde el otoño de 2025.