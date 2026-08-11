Resumen diario - El petróleo sube por la incertidumbre, el mercado espera los datos de inflación

🌍 Macroeconomía y política monetaria El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , destacó que la inflación sigue siendo actualmente el mayor desafío para la economía estadounidense. Sin embargo, señaló que la situación estable de los consumidores debería proteger al mercado de una desaceleración más profunda, aunque describió al propio mercado laboral como estable, pero lejos de ser muy sólido.

, destacó que la inflación sigue siendo actualmente el mayor desafío para la economía estadounidense. Sin embargo, señaló que la situación estable de los consumidores debería proteger al mercado de una desaceleración más profunda, aunque describió al propio mercado laboral como estable, pero lejos de ser muy sólido. Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos en julio alcanzaron los 4,06 millones en términos anualizados, ligeramente por encima de los 4,05 millones esperados. A pesar de superar las previsiones, el mercado inmobiliario continúa débil debido a las altas tasas de interés hipotecarias, mientras que los precios aumentaron un 2,0% interanual.

en términos anualizados, ligeramente por encima de los 4,05 millones esperados. A pesar de superar las previsiones, el mercado inmobiliario continúa débil debido a las altas tasas de interés hipotecarias, mientras que los precios aumentaron un interanual. Representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá están ultimando los detalles de un posible acuerdo económico que planean presentar la próxima semana. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger las relaciones comerciales frente a posibles cambios políticos después de las elecciones presidenciales.

La agencia de calificación Fitch Ratings advirtió que la creciente competitividad económica de China representa un desafío cada vez mayor para el crecimiento económico de la Unión Europea.

advirtió que la creciente competitividad económica de China representa un desafío cada vez mayor para el crecimiento económico de la Unión Europea. El banco central de Australia (RBA) decidió mantener las tasas de interés en el nivel actual, en línea con las expectativas del mercado. Los inversores australianos centran ahora su atención en los impulsos globales, a la espera de datos clave de inflación de Estados Unidos.

Después de las 19:00, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años se sitúa en 4,68%, los bonos alemanes a 10 años alcanzan un rendimiento del 3,16%, y el rendimiento de los títulos de deuda británicos es del 4,96%. Cabe destacar que, pese a los débiles datos del mercado laboral estadounidense y las expectativas de una caída de la inflación, los rendimientos en Estados Unidos se mantienen elevados, lo que no justifica los altos precios del oro. 📈 Mercado bursátil y resultados empresariales Los mercados bursátiles europeos cerraron la jornada con un sentimiento mixto, pero el DAX alemán y el Ibex español lograron marcar nuevos máximos históricos. El índice alemán subió un 0,26% , cerrando en 26.391,43 puntos, mientras que el índice de referencia español avanzó un 0,20% , respaldado por una sólida temporada de resultados empresariales y las esperanzas de una desescalada del conflicto en Oriente Medio. Observando los contratos de futuros, el DAX registra actualmente un alza del 0,14%, mientras que el Ibex 35 sube un 0,32%.

alemán y el español lograron marcar nuevos máximos históricos. El índice alemán subió un , cerrando en 26.391,43 puntos, mientras que el índice de referencia español avanzó un , respaldado por una sólida temporada de resultados empresariales y las esperanzas de una desescalada del conflicto en Oriente Medio. Observando los contratos de futuros, el DAX registra actualmente un alza del 0,14%, mientras que el Ibex 35 sube un 0,32%. La temporada de resultados trimestrales en Wall Street se acerca a su fin, y la atención de los inversores se centra en si las alzas actuales pueden mantener su impulso. Las sorpresas positivas en los resultados de las compañías tecnológicas han mejorado el sentimiento, pero las altas valoraciones están llevando a los mercados a actuar con cautela antes de la publicación de los datos de inflación del IPC.

El gigante estadounidense Nvidia planea lanzar un programa de financiamiento destinado a respaldar la próxima ola de desarrollo de inteligencia artificial en Wall Street. La compañía busca asegurar capital para el desarrollo de infraestructura de hardware, con el objetivo de fortalecer su posición dominante en el mercado. Además, la empresa está trabajando en un nuevo modelo Nemotron 4 con un billón de parámetros, que está destinado a competir directamente con las soluciones de OpenAI.

planea lanzar un programa de financiamiento destinado a respaldar la próxima ola de desarrollo de inteligencia artificial en Wall Street. La compañía busca asegurar capital para el desarrollo de infraestructura de hardware, con el objetivo de fortalecer su posición dominante en el mercado. Además, la empresa está trabajando en un nuevo modelo con un billón de parámetros, que está destinado a competir directamente con las soluciones de OpenAI. Intel anunció un plan para destinar 20.000 millones de USD a inversiones destinadas a permitir que la compañía vuelva a una posición de liderazgo tecnológico. Al mismo tiempo, surgieron informes en el mercado de que aproximadamente el 33% de las órdenes de los inversores en la reciente oferta de acciones no recibieron ninguna asignación de títulos.

anunció un plan para destinar a inversiones destinadas a permitir que la compañía vuelva a una posición de liderazgo tecnológico. Al mismo tiempo, surgieron informes en el mercado de que aproximadamente el de las órdenes de los inversores en la reciente oferta de acciones no recibieron ninguna asignación de títulos. El sector de fabricantes de ropa deportiva quedó bajo una fuerte presión tras los decepcionantes resultados financieros de On Holding correspondientes al segundo trimestre, compañía que también decidió reducir su previsión anual de ingresos. Esto se tradujo en caídas en las valoraciones de otros gigantes del sector, como Nike , Puma y Adidas .

correspondientes al segundo trimestre, compañía que también decidió reducir su previsión anual de ingresos. Esto se tradujo en caídas en las valoraciones de otros gigantes del sector, como , y . SpaceXAI anunció el lanzamiento de la versión beta de su software Grok Bot , diseñado para funcionar como un equipo de asistentes virtuales encargados de realizar tareas empresariales. La herramienta se ha puesto a disposición de los suscriptores de paquetes premium en sistemas de escritorio y móviles.

anunció el lanzamiento de la versión beta de su software , diseñado para funcionar como un equipo de asistentes virtuales encargados de realizar tareas empresariales. La herramienta se ha puesto a disposición de los suscriptores de paquetes premium en sistemas de escritorio y móviles. Anthropic cerró un acuerdo por 9.100 millones de USD con Riot Platforms , una compañía especializada en minería de Bitcoin que recientemente puso sus centros de datos a disposición para cálculos de inteligencia artificial.

cerró un acuerdo por con , una compañía especializada en minería de Bitcoin que recientemente puso sus centros de datos a disposición para cálculos de inteligencia artificial. El calendario de publicaciones para los próximos días incluye informes financieros de gigantes europeos como E.On , ABN Amro , Hannover Re y Sampo .

, , y . Después de las 19:00, el contrato de futuros del S&P 500 cae un 0,31% , mientras que el Nasdaq 100 retrocede un 0,54% y el Dow Jones baja un 0,12% .

, mientras que el Nasdaq 100 retrocede un y el Dow Jones baja un . Mientras tanto, las acciones de Nvidia caen un 0,14%, mientras que los títulos de TSMC suben un 0,49%. 💱 Mercados de divisas El dólar estadounidense se mueve dentro de una zona de consolidación, y los inversores se abstienen de realizar movimientos más amplios antes de la publicación de los datos de inflación del IPC . Esta lectura será un factor clave para la Reserva Federal a la hora de tomar decisiones sobre un posible cambio en las tasas de interés en septiembre. Se espera que la inflación disminuya ligeramente, pero que se mantenga claramente por encima del objetivo.

. Esta lectura será un factor clave para la Reserva Federal a la hora de tomar decisiones sobre un posible cambio en las tasas de interés en septiembre. Se espera que la inflación disminuya ligeramente, pero que se mantenga claramente por encima del objetivo. El yen japonés vuelve a mostrar debilidad frente a las principales divisas, lo que indica que las anteriores intervenciones cambiarias del Gobierno solo tuvieron un impacto de corto plazo en el mercado. Los inversores buscan cada vez más medidas contundentes y subidas de tasas por parte del Banco de Japón.

japonés vuelve a mostrar debilidad frente a las principales divisas, lo que indica que las anteriores intervenciones cambiarias del Gobierno solo tuvieron un impacto de corto plazo en el mercado. Los inversores buscan cada vez más medidas contundentes y subidas de tasas por parte del Banco de Japón. El real brasileño fue la divisa de mercados emergentes con peor desempeño, con una caída de casi un 1% frente al dólar. El debilitamiento de la moneda se debe al creciente riesgo político y a las encuestas preelectorales favorables al presidente Lula, que eclipsaron las declaraciones hawkish del banco central local, que apuntaban a la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva.

frente al dólar. El debilitamiento de la moneda se debe al creciente riesgo político y a las encuestas preelectorales favorables al presidente Lula, que eclipsaron las declaraciones hawkish del banco central local, que apuntaban a la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva. El par de divisas AUD/USD se convirtió en foco de interés como operación del día, reaccionando a la decisión del RBA de mantener las tasas de interés y al sentimiento global relacionado con el riesgo geopolítico.

se convirtió en foco de interés como operación del día, reaccionando a la decisión del RBA de mantener las tasas de interés y al sentimiento global relacionado con el riesgo geopolítico. A las 19:00, el índice del dólar registra un alza del 0,06%. 🛢️ Materias primas Los precios del petróleo se caracterizaron por una enorme volatilidad durante la sesión, volviendo a acercarse al nivel de 88 USD por barril para el Brent. Las alzas iniciales se borraron temporalmente tras comunicados optimistas de Pakistán sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero los mercados retomaron rápidamente las compras tras la dura retórica de Teherán respecto al mantenimiento del bloqueo del estrecho de Ormuz. Además, las tensiones se ven agravadas por declaraciones de representantes del ejército iraní y por informes de incidentes en otras regiones productoras. En última instancia, los inversores muestran una gran cautela, conscientes de que cada nuevo despacho diplomático puede cambiar drásticamente el equilibrio de fuerzas en los gráficos.

por barril para el Brent. Las alzas iniciales se borraron temporalmente tras comunicados optimistas de Pakistán sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero los mercados retomaron rápidamente las compras tras la dura retórica de Teherán respecto al mantenimiento del bloqueo del estrecho de Ormuz. Además, las tensiones se ven agravadas por declaraciones de representantes del ejército iraní y por informes de incidentes en otras regiones productoras. En última instancia, los inversores muestran una gran cautela, conscientes de que cada nuevo despacho diplomático puede cambiar drásticamente el equilibrio de fuerzas en los gráficos. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ( IRGC ) amenazó con que, en caso de una agresión por parte de Estados Unidos, la infraestructura global de internet, las centrales eléctricas y miles de kilómetros de oleoductos y gasoductos estarían en riesgo. Al mismo tiempo, representantes iraníes señalaron que las posibles conversaciones con Omán sobre navegación son independientes de la cuestión del cierre total del estrecho estratégico.

) amenazó con que, en caso de una agresión por parte de Estados Unidos, la infraestructura global de internet, las centrales eléctricas y miles de kilómetros de oleoductos y gasoductos estarían en riesgo. Al mismo tiempo, representantes iraníes señalaron que las posibles conversaciones con Omán sobre navegación son independientes de la cuestión del cierre total del estrecho estratégico. La agencia gubernamental estadounidense EIA publicó el informe STEO, en el que elevó la previsión de producción de petróleo de Estados Unidos para 2026 hasta 13,8 millones de barriles diarios y la de gas natural para 2027 hasta 116.000 millones de pies cúbicos diarios. La agencia también prevé que las interrupciones en las exportaciones de petróleo de Oriente Medio, de alrededor de 600.000 barriles diarios, duren al menos hasta finales de 2027.

publicó el informe STEO, en el que elevó la previsión de producción de petróleo de Estados Unidos para 2026 hasta de barriles diarios y la de gas natural para 2027 hasta de pies cúbicos diarios. La agencia también prevé que las interrupciones en las exportaciones de petróleo de Oriente Medio, de alrededor de barriles diarios, duren al menos hasta finales de 2027. Los precios del cacao cayeron hoy hasta un 6% tras informes de una mejora en las perspectivas de producción y exportaciones de Ghana, lo que redujo las preocupaciones sobre un déficit global de esta materia prima.

tras informes de una mejora en las perspectivas de producción y exportaciones de Ghana, lo que redujo las preocupaciones sobre un déficit global de esta materia prima. En Libia, se produjo un ataque con drones contra un tanque de combustible diésel en la refinería de Zawiya , lo que representa otra fuente de tensión en el mercado de combustibles.

, lo que representa otra fuente de tensión en el mercado de combustibles. Chile redujo sus previsiones de producción de cobre por segunda vez consecutiva debido a los persistentes problemas operativos y geológicos en las principales minas del país.

Después de las 19:00, el oro cae un 0,15%, la plata retrocede un 1,23%, mientras que el petróleo crudo WTI sube un 1,02%, el petróleo Brent avanza un 0,95%, el gas natural cae un 0,69%, el cobre sube un 0,08% y el maíz retrocede un 0,31%.

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